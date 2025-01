Actorul Florin Zamfirescu a criticat dur decizia anulării alegerilor prezidențiale și cere reluarea turului 2, mai ales că nu există probe la baza hotărârii CCR, mai spune acesta.

"Ce se intampla cand CCR, imuabila, din cate mi se spune, incalca Constitutia? Este o lovitura de stat strigatoare la cer. Ce face CCR a dat peste cap Romania, a vandut Romania, o impinge in prapastie", spune Florin Zamfirescu.

"L-am vazut pe Antonescu venind de undeva din Paradis si, intr-o rana, se ridica ciufulit si zice: "Muieti-s posmagii?"" Si fiindca nu erau, a zis: "Eu ma retrag, astept sa ma impingeti, sa ma ridicati..."

Daca in locul lui Ciolacu era Georgescu, il aresta in clipa aia. Pai arestati-l pe Ciolacu. O scanteie poate sa arunce in aer tot, nu peste 6 luni. Iohannis este o capusa", a mai spus Zamfirescu.