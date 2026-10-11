De ce nu pleacă Ilie Bolojan de la Palatul Victoria? Iulian Ionescu: „E vorba doar de bani?”

Editorialistul Iulian Ionescu analizează motivele pentru care Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, deși premierul a fost demis de peste cinci luni de zile, respectiv din 5 mai 2026. Într-un editorial publicat duminică pe site-ul Ecopolitic News, jurnalistul trece în revistă mai multe posibile explicații, de la o presupusă "empatie" față de români și stabilitatea politică și până la interesul financiar asociat gestionării bugetului de stat. În analiza sa, Iulian Ionescu pune sub semnul întrebării argumentele potrivit cărora Ilie Bolojan ar continua să rămână în funcție din grijă pentru populație sau din dorința de a asigura stabilitatea politică. Editorialistul susține că măsurile adoptate în timpul guvernării sale și evoluțiile economice ulterioare nu susțin aceste explicații.
De ce exclude Iulian Ionescu varianta empatiei față de români
Primul argument analizat de editorialist este posibilitatea ca Ilie Bolojan să nu plece pentru că nu ar vrea să lase populația într-un moment dificil. Iulian Ionescu contestă însă această ipoteză, invocând deciziile despre care afirmă că au afectat categoriile sociale vulnerabile, precum gravidele, mamele, persoanele cu dizabilități și pensionarii.
Autorul consideră că o abordare empatică ar fi presupus, în schimb, măsuri pentru creșterea gradului de colectare a TVA și reducerea evaziunii fiscale. În editorial, acesta amintește că România înregistrează un deficit ridicat de colectare a TVA, estimat la aproximativ 30%-36% din totalul teoretic al taxei, și susține că statul pierde miliarde de euro din cauza taxelor neîncasate.
Pe baza acestor argumente, Iulian Ionescu respinge ipoteza potrivit căreia empatia față de români ar explica menținerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
Argumentul performanței economice, de asemenea, contestat
O altă posibilă explicație analizată de editorialist este aceea că Ilie Bolojan ar avea competențe economice care justifică rămânerea sa la conducerea Guvernului.
Iulian Ionescu contestă și această variantă, făcând referire la date pe care le atribuie Eurostat, Institutului Național de Statistică (INS) și Băncii Naționale a României (BNR). Editorialistul invocă scăderea economică, nivelul ridicat al inflației, diminuarea consumului față de 2025 și creșterea datoriei publice și a ponderii acesteia în PIB.
În interpretarea sa, aceste evoluții nu ar susține ideea că performanța economică reprezintă motivul pentru care Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria.
Stabilitatea politică, un alt argument pus sub semnul întrebării
Editorialul analizează și ipoteza potrivit căreia premierul ar rămâne în funcție pentru a nu lăsa țara într-o perioadă dificilă și pentru a contribui la menținerea stabilității politice.
Iulian Ionescu susține că, în cele peste cinci luni de la data demiterii menționată în text, Ilie Bolojan nu ar fi manifestat deschidere pentru formarea unui nou guvern. Mai mult, autorul afirmă că premierul interimar ar fi făcut tot posibilul pentru a nu participa la construirea unei formule politice care să obțină sprijinul Parlamentului.
Aceste afirmații reprezintă interpretarea editorialistului asupra comportamentului politic al lui Ilie Bolojan.
„E vorba doar de bani?” Ce spune editorialistul despre bugetul României
În ultima parte a analizei, jurnalistul ia în calcul posibilitatea ca interesul financiar să reprezinte o explicație pentru refuzul lui Bolojan de a pleca din funcție. Iulian Ionescu descrie această ipoteză drept o perspectivă pragmatică sau cinică, în care interesul financiar ar prevala asupra unor valori precum onoarea, principiile, empatia și relațiile umane.
Editorialistul face referire la bugetul general consolidat al României pentru 2026, pe care îl descrie drept cel mai mare din istorie în valoare nominală, fundamentat pe un PIB de 2.045,2 miliarde de lei, echivalentul a peste 400 de miliarde de euro. În calculul său, acesta adaugă și programul SAFE, evaluat la aproape 17 miliarde de euro, ajungând la un total de aproximativ 420 de miliarde de euro.
Pornind de la aceste cifre, Iulian Ionescu susține că Ilie Bolojan gestionează un buget istoric și pune în discuție posibilitatea ca păstrarea controlului asupra acestuia să reprezinte un interes pentru premier.
„La un asemenea buget gestionat de domnul Bolojan, premier care deține un control total, cine ar pleca?”, se întreabă editorialistul.
În încheiere, acesta lansează o întrebare adresată cititorilor: dacă nu cumva interesul financiar ar putea explica faptul că Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria și nu ar dori să participe la formarea unui nou guvern pe care nu l-ar mai putea conduce. "Voi ce credeți?", conchide Iulian Ionescu.