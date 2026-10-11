De ce nu pleacă Ilie Bolojan de la Palatul Victoria? Iulian Ionescu: „E vorba doar de bani?”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 14:31

Editorialistul Iulian Ionescu analizează motivele pentru care Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, deși premierul a fost demis de peste cinci luni de zile, respectiv din 5 mai 2026. Într-un editorial publicat duminică pe site-ul Ecopolitic News, jurnalistul trece în revistă mai multe posibile explicații, de la o presupusă "empatie" față de români și stabilitatea politică și până la interesul financiar asociat gestionării bugetului de stat. În analiza sa, Iulian Ionescu pune sub semnul întrebării argumentele potrivit cărora Ilie Bolojan ar continua să rămână în funcție din grijă pentru populație sau din dorința de a asigura stabilitatea politică. Editorialistul susține că măsurile adoptate în timpul guvernării sale și evoluțiile economice ulterioare nu susțin aceste explicații.

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