Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „A luat captiv PNL-ul, l-a infestat cu hashtagiști”. Acuzații grave privind Șantierul Mangalia
Daniel Zamfir
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a pus stăpânire pe Partidul Național Liberal și că împiedică formarea unui nou guvern. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, social-democratul a susținut că mulți liberali își doresc să intre la guvernare alături de PSD, însă nu pot face acest lucru din cauza poziției lui Bolojan. Senatorul a adus în discuție și situația Șantierului Naval Mangalia, lansând acuzații grave privind modul în care ar fi fost gestionată posibila preluare a acestuia de către o companie străină.
Daniel Zamfir susține că în interiorul PNL există numeroși membri care nu sunt de acord cu decizia lui Ilie Bolojan de a refuza intrarea la guvernare alături de PSD. Senatorul a amintit și de poziția lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care i-a cerut liderului liberal să susțină formarea unui guvern stabil. În opinia lui Zamfir, Bolojan nu reprezintă punctul de vedere al tuturor liberalilor, iar deciziile sale țin partidul blocat într-o situație care afectează și negocierile politice.
„Însă Ilie Bolojan a luat captiv PNL-ul, l-a infestat cu hashtagiști”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.
Liderul senatorilor PSD consideră că Partidul Național Liberal nu înseamnă doar conducerea de la București, ci și miile de aleși locali care trebuie să găsească soluții pentru problemele oamenilor. Acesta susține că primarii și consilierii liberali înțeleg cât de important este ca partidul să participe la guvernare, deoarece astfel ar putea avea un cuvânt de spus în deciziile luate la nivel național.
„PNL are mii de consilieri locali, primari, care înțeleg că problemele oamenilor se rezolvă fiind la guvernare”, a afirmat senatorul PSD.
Întrebat dacă liberalii care își doresc intrarea la guvernare ar putea reuși să schimbe decizia conducerii partidului, Daniel Zamfir nu a oferit un răspuns clar. „Nu știu, o să vedem”, a spus acesta. Senatorul și-a menținut însă poziția și a insistat că în interiorul PNL există oameni care ar susține o guvernare alături de PSD.
Daniel Zamfir, acuzații grave privind Șantierul Naval Mangalia: „Asta este un act de trădare al lui Ilie Bolojan”
Un alt subiect abordat de Daniel Zamfir a fost situația de la Șantierul Naval Mangalia. Senatorul PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi urmărit vânzarea unor obiective importante din România și a criticat modul în care a fost prezentată posibila preluare a șantierului de către o companie străină. Acesta consideră că interesele statului român nu ar fi fost protejate corespunzător.
„Ultimul tun pe care l-a dat cu șantierul naval Mangalia, care arată foarte clar că intenția lui Ilie Bolojan era aceea de a vinde tot ce se mai poate vinde din patrimoniul național”, a declarat Daniel Zamfir.
Senatorul a mers mai departe cu acuzațiile și a susținut că operațiunea prezentată drept un succes ar presupune, în realitate, folosirea banilor românilor în beneficiul unei companii străine. În opinia sa, o asemenea situație ar reprezenta o încălcare gravă a intereselor României, având în vedere importanța Șantierului Naval Mangalia.
„Pentru că ceea ce ni se prezintă o vânzare de succes este de fapt o achiziție cu banii românilor. O companie străină cumpără un obiectiv extrem de important al României tot cu banii românilor. Asta este un act de trădare al lui Ilie Bolojan și nu este la prima acțiune de genul ăsta”, a afirmat liderul senatorilor PSD.
Afirmațiile reprezintă acuzațiile politice lansate de Daniel Zamfir și nu dovedesc existența unei fapte de trădare. Situația șantierului a provocat controverse după ce compania germană Rheinmetall, despre care s-a discutat ca posibil investitor, nu a participat la licitațiile organizate pentru preluarea acestuia.
Daniel Zamfir susține că Ilie Bolojan blochează formarea noului guvern
În intervenția sa, Daniel Zamfir a vorbit și despre negocierile pentru formarea Guvernului Luca Niculescu. Senatorul PSD susține că premierul desemnat își dorește sprijinul unei majorități parlamentare stabile, pentru a putea conduce țara și pentru a pune în aplicare măsurile propuse. În opinia sa, această majoritate trebuie construită de partidele politice, iar responsabilitatea nu poate fi lăsată doar în seama viitorului premier.
Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan că ar prefera instalarea unui guvern slab, care să nu aibă suficient sprijin politic și care să poată fi criticat încă de la început. Senatorul consideră că această atitudine ar avea legătură cu refuzul liderului PNL de a accepta pierderea puterii și cu dorința acestuia de a-și păstra influența asupra deciziilor politice.
În același timp, liderul senatorilor PSD susține că Luca Niculescu nu poate fi singurul responsabil pentru obținerea voturilor necesare în Parlament. Potrivit acestuia, partidele trebuie să ajungă la o înțelegere și să își asume împreună susținerea viitorului guvern, astfel încât România să nu rămână blocată într-o criză politică.
Daniel Zamfir, atac la adresa politicilor lui Bolojan: „El se crede încă Mesia”
Senatorul PSD a criticat și măsurile economice luate în perioada în care Ilie Bolojan a condus Guvernul. Zamfir susține că politicile de austeritate au afectat România și că fostul premier nu ar fi dispus să recunoască greșelile făcute. În opinia sa, Bolojan continuă să considere că propriile soluții sunt cele mai bune, deși nemulțumirile oamenilor arată că este nevoie de o schimbare.
„El se crede încă Mesia, el crede că e singurul om care poate să rezolve problemele”, a afirmat Daniel Zamfir.
Liderul senatorilor PSD a explicat că social-democrații își doresc formarea unui guvern alături de PNL și UDMR, pentru a schimba măsurile economice pe care le consideră greșite. Acesta susține că participarea liberalilor la guvernare nu ar reprezenta un favor făcut PSD, ci o asumare a responsabilității într-o perioadă dificilă pentru România.
Daniel Zamfir consideră că Ilie Bolojan ar trebui să accepte că unele dintre deciziile sale au fost greșite și să înțeleagă nemulțumirile cetățenilor. Senatorul a insistat că oamenii nu își mai doresc noi măsuri de austeritate și că viitorul guvern ar trebui să găsească soluții pentru problemele economice.
„Să n-ai puterea să accepți că ai greșit și să schimbi, pentru că oamenii nu mai vor austeritate”, a declarat liderul senatorilor PSD.
În opinia lui Daniel Zamfir, actuala criză politică nu poate fi depășită atât timp cât partidele nu ajung la o înțelegere privind formarea unei majorități parlamentare. Senatorul susține că România are nevoie de un guvern stabil, iar refuzul lui Ilie Bolojan de a accepta o nouă colaborare cu PSD îngreunează negocierile pentru instalarea viitorului Executiv.
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