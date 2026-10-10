Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „A luat captiv PNL-ul, l-a infestat cu hashtagiști”. Acuzații grave privind Șantierul Mangalia

Publicat 10 oct. 2026, 17:19 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a pus stăpânire pe Partidul Național Liberal și că împiedică formarea unui nou guvern. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, social-democratul a susținut că mulți liberali își doresc să intre la guvernare alături de PSD, însă nu pot face acest lucru din cauza poziției lui Bolojan. Senatorul a adus în discuție și situația Șantierului Naval Mangalia, lansând acuzații grave privind modul în care ar fi fost gestionată posibila preluare a acestuia de către o companie străină.

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