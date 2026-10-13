Dan Dungaciu susține că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru România: „Un guvern de uniune națională ar accentua tensiunile”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că organizarea alegerilor anticipate reprezintă singura soluție plauzibilă pentru depășirea blocajului politic din România. Deși formațiunea sa a promovat în trecut ideea unui guvern de uniune națională, propunere care nu a fost acceptată, acesta consideră că o asemenea formulă nu ar rezolva criza, ci ar transfera tensiunile politice într-un alt cadru.
Potrivit lui Dan Dungaciu, formarea unui guvern de uniune națională nu ar putea depăși actualele divergențe dintre partide, în condițiile în care există în continuare bariere politice care împiedică realizarea unui acord. În opinia sa, alegerile anticipate ar putea schimba configurația politică și ar elimina argumentele invocate în prezent împotriva unei asemenea soluții.
De ce respinge Dan Dungaciu ideea unui guvern de uniune națională
Prim-vicepreședintele AUR afirmă că partidul a susținut timp de câteva luni formarea unui guvern de uniune națională, însă propunerea a fost respinsă de celelalte formațiuni politice.
În actualul context, Dungaciu consideră că revenirea la această variantă nu ar aduce stabilitatea necesară și nici nu ar contribui la depășirea conflictelor dintre partide.
„Nu este mai bun acum un iluzoriu și neputincios guvern de uniune națională, chiar dacă s-ar construi, pentru că n-ar face decât să accentueze sau să mute tensiunile care există astăzi în clasa politică pentru o altă geografie politică, dar în niciun caz să fie o soluție pentru România”, a declarat Dan Dungaciu.
Astfel, reprezentantul AUR își exprimă rezervele față de o formulă guvernamentală care ar reuni partide cu poziții divergente și susține că actualul blocaj nu poate fi depășit printr-un nou compromis de acest tip.
Alegerile anticipate, soluția propusă de AUR
Dan Dungaciu consideră că alegerile anticipate ar putea pune capăt impasului politic și ar schimba condițiile în care se poartă negocierile dintre formațiunile parlamentare.
Acesta critică ceea ce numește „cordon sanitar”, pe care îl descrie drept o practică antidemocratică ce ar contribui la menținerea blocajului politic.
„Soluția, pentru că nu se poate trece peste cordonul sanitar, sunt alegerile anticipate, pentru că în urma alegerilor anticipate va fi imposibil să mai invoci această măsură și noțiune complet antidemocratică care ține România blocată de luni de zile”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.
Declarația reflectă poziția politică a lui Dungaciu, care consideră că actualele condiții de negociere împiedică formarea unei majorități funcționale și că schimbarea configurației parlamentare ar putea modifica această situație.
Cât de repede s-ar putea organiza alegeri anticipate
În opinia lui Dan Dungaciu, alegerile anticipate ar putea fi organizate mai repede dacă ar exista voință politică în acest sens.
„Alegerile anticipate se pot face și mai repede, într-adevăr, să spun, mult mai repede, dacă există voință politică pentru asta”, a declarat acesta.
Totuși, organizarea alegerilor anticipate în România presupune parcurgerea unor etape constituționale, inclusiv respingerea de către Parlament a cel puțin două solicitări de învestitură în termen de 60 de zile de la prima solicitare și consultarea președintelui României cu președinții celor două Camere și cu liderii grupurilor parlamentare. Dizolvarea Parlamentului este o prerogativă a președintelui, în condițiile prevăzute de Constituție.
Prin urmare, susținerea politică a acestei variante nu înseamnă că scrutinul poate fi declanșat automat. Pentru concretizarea propunerii ar fi necesară îndeplinirea condițiilor constituționale.