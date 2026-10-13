Dan Dungaciu susține că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru România: „Un guvern de uniune națională ar accentua tensiunile”

Publicat 13 oct. 2026, 20:19 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că organizarea alegerilor anticipate reprezintă singura soluție plauzibilă pentru depășirea blocajului politic din România. Deși formațiunea sa a promovat în trecut ideea unui guvern de uniune națională, propunere care nu a fost acceptată, acesta consideră că o asemenea formulă nu ar rezolva criza, ci ar transfera tensiunile politice într-un alt cadru.

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