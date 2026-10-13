Elena Udrea declarație despre formarea noului Guvern: „Vom avea guvern, cu Luca Niculescu prim ministru”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 19:29

Elena Udrea a comentat negocierile pentru formarea unui nou Guvern și scenariile privind obținerea voturilor necesare în Parlament. Într-o declarație despre actualul blocaj politic, aceasta susține că presiunile economice și riscul apariției unor probleme în funcționarea serviciilor publice ar putea determina partidele să accepte o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru. Udrea îl menționează pe Luca Niculescu drept o variantă care ar putea fi acceptată de mai multe tabere politice.

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