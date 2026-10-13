Elena Udrea declarație despre formarea noului Guvern: „Vom avea guvern, cu Luca Niculescu prim ministru”

Elena Udrea a comentat negocierile pentru formarea unui nou Guvern și scenariile privind obținerea voturilor necesare în Parlament. Într-o declarație despre actualul blocaj politic, aceasta susține că presiunile economice și riscul apariției unor probleme în funcționarea serviciilor publice ar putea determina partidele să accepte o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru. Udrea îl menționează pe Luca Niculescu drept o variantă care ar putea fi acceptată de mai multe tabere politice.
Elena Udrea: „Partidele ar putea accepta o nouă propunere de premier”
În opinia Elenei Udrea, agravarea problemelor economice și dificultățile generate de lipsa rectificării bugetare ar putea schimba poziția partidelor care s-au opus până acum unor propuneri pentru conducerea Executivului.
Fostul ministru al Turismului consideră că formațiunile politice ar putea ajunge să susțină o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă decizia ar presupune modificarea pozițiilor exprimate anterior.
„Cel mai probabil vom avea guvern, cu Luca Niculescu prim ministru.
Forțați de apogeul crizei economice și de problemele generate de lipsa rectificării bugetare care va bloca activități esențiale pentru public cum ar fi sistemul medical, partidele sunt gata să voteze a patra propunere a Președintelui.
Ca să dea un imbold final celor care încă mai ezită, Nicușor Dan a anunțat ca va desființa Parlamentul dacă acest guvern nu va trece. Astfel, speriați de perspectiva de a-si pierdea mandatele de parlamentari, mulți dintre aceștia vor vota guvernul chiar și împotriva deciziei propriului partid.
În cazul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a procedat exact invers, adica a spus ca va veni cu o altă nominalizare în cazul în care propunerea Mureșan va pica în Parlament. Deci, a dat liber la respins guvernul, ceea ce s-a și întâmplat.
Dincolo de calcule politice, e nevoie de guvern. Iar Luca Niculescu este o variantă rezonabilă de prim-ministru, acceptabilă de către toate taberele.
Deci, orice metodă, democratică, de a obține cele 233 de voturi, este permisă!”, a transmis Elena Udrea pe pagina sa oficială de Facebook.