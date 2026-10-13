Marius Lulea, la Realitatea Plus, despre alegerile anticipate. De ce nu și le dorește niciun partid

Marius Lulea, președintele fondator AUR, a explicat, la Realitatea Plus, de ce consideră că partidele evită alegerile anticipate. Acesta invocă sistemul de redistribuire a mandatelor și riscul ca aproximativ 30% dintre parlamentari să nu mai obțină poziții eligibile.
Acesta susține că teama de pierdere a mandatelor și a beneficiilor financiare îi determină pe parlamentari să evite alegerile anticipate, în timp ce problemele economice ale românilor rămân fără răspunsuri concrete. Lulea a pus sub semnul întrebării și direcția viitorului Guvern, afirmând că, în acest moment, nu există claritate nici măcar în privința formulei în care acesta ar putea funcționa.
„Niciun partid nu vrea anticipate, din cauza redistribuirii mandatelor”
„Niciun partid nu-și dorește alegeri anticipate, absolut niciunul, pentru că, din cauza loteriei redistribuirii mandatelor, cam 30% din parlamentari nu au absolut nicio șansă să mai fie pe noile poziții. (...) Când au auzit că, iată, de vineri încolo plecați acasă, fiind de câteva luni, nu mai avem nevoie, dacă tot n-am avut Guvern, putem să nu avem nici Parlament, oricum nu s-a schimbat nimic”, a declarat Marius Lulea la Realitatea Plus.
Fondatorul AUR a acuzat clasa politică de preocupare pentru păstrarea funcțiilor și a avantajelor financiare, în locul unor măsuri care să răspundă dificultăților economice. Acesta a enumerat printre priorități reducerea impozitării muncii, protejarea pensiilor mici și sprijinirea fermierilor și a companiilor românești afectate de costurile ridicate. În opinia sa, inflația erodează veniturile populației, iar indexarea pensiilor cu rata inflației ar trebui privită ca o măsură firească, nu ca o realizare politică.
„Este trist pentru că noi ar trebui să discutăm despre problemele românilor (...), despre scăderea impozitelor, pentru combaterea acestui mare impozit pe muncă. Avem nevoie de o scădere progresivă a impozitului, mai ales pe fondul creșterii costului energiei, ca firmele din România să poată să fie competitive pe piața internațională”, a afirmat acesta.
În ceea ce privește formarea noului Executiv, Marius Lulea a susținut că negocierile nu sunt însoțite de un plan de guvernare suficient de clar și că nici varianta unui Guvern tehnocrat nu ar elimina influența partidelor asupra administrației. „Eu cred că nimeni nu știe nimic. Efectiv este un haos total, este o rușine ce se întâmplă pe scena politică. Politicienii nu știu să ofere soluții, nu știu să ofere credibilitate”, a declarat președintele fondator al AUR la Realitatea Plus.