Marius Lulea, la Realitatea Plus, despre alegerile anticipate. De ce nu și le dorește niciun partid

Publicat 13 oct. 2026, 21:41 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, președintele fondator AUR, a explicat, la Realitatea Plus, de ce consideră că partidele evită alegerile anticipate. Acesta invocă sistemul de redistribuire a mandatelor și riscul ca aproximativ 30% dintre parlamentari să nu mai obțină poziții eligibile.

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