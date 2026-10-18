Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Dan Dungaciu despre viitorului PNL: „Un compromis moral fără precedent. Partidul riscă să iasă din scenă”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deIulian Budusan
Publicat18 oct. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS

Ieșirea PNL din criza politică actuală prin votarea unui guvern alături de PSD ar putea marca începutul sfârșitului pentru cel mai vechi partid din România. Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că jocurile de culise și decizia de a susține noua formulă guvernamentală înclină definitiv balanța în favoarea noii construcții politice, însă cu un preț uriaș: compromiterea morală și erodarea identității liberale.

În opinia politicianului, justificările publice folosite în această perioadă pentru a scuza alianța sau votul de susținere sunt simple artificii retorice fără nicio acoperire în realitate.

Să te detașezi de PSD votând un guvern PSD sau să te detașezi de guvernul Nicușor Dan - PSD pedepsindu-l prin a-l trimite la guvernare... astea sunt artificii care n-au nicio valoare de întrebuințare.

Aici nu e vorba doar de tabere din partid sau de jocul politic de moment, este vorba de moștenirea PNL și de ce mai rămâne din acest partid, pentru că un compromis moral de genul celor pe care le-a făcut este fără precedent

— a declarat Dan Dungaciu/AUR.

Miza reală: Reeditarea „scenariului PNȚCD” și așezarea pe axa răului

Analizând dinamica din spațiul public, Dan Dungaciu face o paralelă sumbră cu istoria politică postdecembristă, arătând că PNL se află într-un pericol istoric similar cu cel care a dus la dispariția PNȚCD.

Totodată, analistul observă o schimbare radicală de percepție în mentalul colectiv și în presă:

  • Piederea scutului de protecție: PNL se trezește pentru prima dată așezat direct pe „axa răului”, o zonă rezervată până acum exclusiv altor actori politici.

  • Lipsa de obișnuință ca țintă: Liderii liberali nu au exercițiul de a naviga sub presiunea unui tir mediatic și public continuu, neavând scuturi de protecție eficiente.

  • Resuscitarea altor formule: În mod paradoxal, mișcările de la vârful statului și reconfigurarea spațiului politic resuscitează vechi simboluri sau construcții alternative tocmai pentru că va fi nevoie de înlocuitori în scenariul în care PNL își pierde definitiv substanța.

Un guvern „născut talent și mort speranță”: Tensiunile vor reizbucni în câteva luni

În ceea ce privește parcursul parlamentar imediat, Dan Dungaciu anticipează că învestirea cabinetului va fi o simplă formalitate procedurală, susținută de noua majoritate PNL-PSD. Cu toate acestea, stabilitatea promisă este o iluzie optică.

Scenariul politic pe termen mediu indică reaprinderea rapidă a crizelor:

  1. Procedură fără emoții în Parlament: Votul din comisii și plen va trece ușor datorită aritmeticii parlamentare stabilite.

  2. Lipsa de perspectivă: Noul executiv nu va aduce o viziune de dezvoltare sau de creștere economică reală pentru țară.

  3. Inevitabilitatea alegerilor anticipate: Deși amenințarea imediată a blocajului bugetar va fi îndepărtată, tensiunile interne vor reizbucni violent în câteva luni, readucând pe masă scenariul alegerilor anticipate după o amânare temporară.

Vom avea cel mai probabil un guvern, dar asta nu înseamnă că problemele se vor rezolva.

Pur și simplu se va încheia o mică etapă.

Acest guvern se va naște talent și va muri speranță.

Peste câteva luni de zile, crizele și tensiunile din interiorul guvernului și din Parlament vor reizbucni, iar discuția pentru alegeri anticipate se va relua cu siguranță

— a declarat Dan Dungaciu de la AUR.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe