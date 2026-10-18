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Politica· 2 min citire
Dan Dungaciu despre viitorului PNL: „Un compromis moral fără precedent. Partidul riscă să iasă din scenă”
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat18 oct. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS
Ieșirea PNL din criza politică actuală prin votarea unui guvern alături de PSD ar putea marca începutul sfârșitului pentru cel mai vechi partid din România. Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că jocurile de culise și decizia de a susține noua formulă guvernamentală înclină definitiv balanța în favoarea noii construcții politice, însă cu un preț uriaș: compromiterea morală și erodarea identității liberale.
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