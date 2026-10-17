Elena Udrea: „USR face opoziție isterică. Exact cum fac ei mai mereu”

Publicat 17 oct. 2026, 22:13 Actualizat 17 oct. 2026, 22:14 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea demolează discursul despre onestitate al USR și denunță luptele de culise de la vârful guvernării. Într-o analiză dură, fostul demnitar afirmă că politicile USR aplicate în administrație au avut efecte dezastruoase și că partidul va recurge la reacții extrem de violente când va pierde puterea. Mai mult, Udrea atrage atenția asupra schimbării de comportament a taberei reformiste din PNL, ale cărei priorități s-au mutat pe beneficiile și facilitățile oferite de stat.

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