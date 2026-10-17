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Politica· 1 min citire

Elena Udrea: „USR face opoziție isterică. Exact cum fac ei mai mereu”

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Scris deIulian Budusan
Publicat17 oct. 2026, 22:13
Actualizat17 oct. 2026, 22:14
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea demolează discursul despre onestitate al USR și denunță luptele de culise de la vârful guvernării. Într-o analiză dură, fostul demnitar afirmă că politicile USR aplicate în administrație au avut efecte dezastruoase și că partidul va recurge la reacții extrem de violente când va pierde puterea. Mai mult, Udrea atrage atenția asupra schimbării de comportament a taberei reformiste din PNL, ale cărei priorități s-au mutat pe beneficiile și facilitățile oferite de stat.

Pe cine va scoate PSD-ul? Pe USR sau pe PNL? În primul rând, cred că va scoate USR-ul, pentru că PSD a spus mereu — și pe bună dreptate — că USR-ul în funcții publice face prăpăd. Nici nu înțeleg despre ce este vorba; gestionează treburile doar conform agendei de la Bruxelles.

Ce fel de opoziție va face USR-ul? Una isterică! Cum adică isterică? Păi, cum fac ei mereu! Bine că au fost la guvernare... Eu zic «Doamne ajută!» că au fost la guvernare, pentru că a văzut toată lumea care este măsura onestității lor.

Dar ce aveți cu USR-ul? Păi, nu erau ei cu mânuțele ridicate în piață pentru justiție? Ba da. Păi, dacă nici măcar nu citesc împotriva a ce protestează sau ce susțin! Iar acum ce am văzut? Că și USR-ului îi place puterea, îi place luxul, nu? I-am văzut pe toți cum, dintr-o dată, vor să stea în case de la RA-APPS, umblă cu bijuterii scumpe și se îmbracă scump, peste noapte.

— a declarat Elena Udrea în emisiunea „Arhitectura Puterii”
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