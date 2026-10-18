Ilie Bolojan avertizează viitorul Guvern: „Vom depune moțiune de cenzură dacă acordul nu este respectat”

Publicat 18 oct. 2026, 10:21 Sursă Realitatea PLUS

Deși PNL a anunțat că va vota învestirea viitorului Guvern, Ilie Bolojan avertizează că liberalii ar putea depune o moțiune de cenzură dacă înțelegerile convenite nu sunt respectate. Totodată, liderul liberal susține că PSD reprezintă „cel mai mare pericol” pentru noul Executiv.

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