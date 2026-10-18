Ilie Bolojan avertizează viitorul Guvern: „Vom depune moțiune de cenzură dacă acordul nu este respectat”

Deși PNL a anunțat că va vota învestirea viitorului Guvern, Ilie Bolojan avertizează că liberalii ar putea depune o moțiune de cenzură dacă înțelegerile convenite nu sunt respectate. Totodată, liderul liberal susține că PSD reprezintă „cel mai mare pericol” pentru noul Executiv.
Ilie Bolojan: PNL condiționează susținerea Guvernului de respectarea acordului
Ilie Bolojan a precizat că PNL nu va depune o moțiune de cenzură dacă prevederile acordului sunt respectate până la aprobarea bugetului. În schimb, încălcarea înțelegerilor ar putea determina partidul să inițieze acest demers împotriva Guvernului.
„Partidul Național Liberal, dacă până la aprobarea bugetului prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun simț care țin de buna guvernare a țării, vor fi respectate, nu va depune această moțiune de cenzură. În condițiile în care nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”, a declarat Ilie Bolojan.
Bolojan, critici la adresa PSD: „Cel mai mare pericol pentru acest guvern”
Liderul liberal i-a criticat și pe foștii parteneri de coaliție. Bolojan a afirmat că PSD reprezintă principala amenințare pentru stabilitatea viitorului Executiv, invocând situațiile în care social-democrații și-au înlăturat propriile guverne.
„Cel mai mare pericol pentru acest guvern este Partidul Social Democrat, pentru că și-a mai dărâmat și propriile guverne cu proprii premieri. Deci premierul desemnat de către președintele României va avea o sarcină complicată în perioada următoare”, a mai declarat Ilie Bolojan.