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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția la Cotroceni, înaintea votului pentru noul Guvern

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

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Scris deDarius Stănescu
Publicat18 oct. 2026, 10:39
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să se întâlnească luni, 19 octombrie, la ora 12:30, cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, la Palatul Cotroceni. Discuțiile sunt programate cu o zi înaintea votului final pentru învestirea noului Guvern.

Cine participă la întâlnirea de la Palatul Cotroceni

Din delegație vor face parte președinta Comisiei de la Veneția și Laura Iuliana Scântei, judecătoare a Curții Constituționale a României și președintă a Subcomisiei pentru protecția minorităților naționale din cadrul Comisiei de la Veneția.

Delegația este formată din:

- Marta Cartabia, Președintele Comisiei de la Veneția;

- ⁠Simona Granata-Menghini, Director, Secretariatul Comisiei de la Veneția;

- ⁠Eirik Holmøyvik, Vicepreședintele Comisiei de la Veneția;

- ⁠Laura-Iuliana Scântei, Președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția și Judecător al Curții Constituționale a României;

- Iain Cameron, Președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional din cadrul Comisiei de la Veneția;

- ⁠Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

Întâlnirea se desfășoară într-un context politic important, înaintea votului pentru noul Executiv și pe fondul întrebărilor privind anularea alegerilor prezidențiale.

Anularea alegerilor, în contextul discuțiilor cu Comisia de la Veneția

Vizita delegației la Palatul Cotroceni are loc în condițiile în care raportul privind anularea alegerilor prezidențiale nu a fost încă prezentat public.

Anterior, Comisia de la Veneția a subliniat că o decizie de anulare a alegerilor trebuie să se bazeze pe dovezi transparente și verificabile, nu exclusiv pe informații clasificate.

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