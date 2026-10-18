Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția la Cotroceni, înaintea votului pentru noul Guvern

Publicat 18 oct. 2026, 10:39 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să se întâlnească luni, 19 octombrie, la ora 12:30, cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, la Palatul Cotroceni. Discuțiile sunt programate cu o zi înaintea votului final pentru învestirea noului Guvern.

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