Fostul director financiar al AUR reclamă intimidări după incidentul de la poarta lui Marius Lulea: „Ne simțim vizați”

Fostul director financiar al AUR susține că el și un vecin, ambii foști colaboratori ai partidului, s-ar număra printre persoanele vizate de presupuse acțiuni de intimidare. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a declarat că un afiș lipit pe gardul unei vecine ar fi putut reprezenta un mesaj destinat lor. Declarațiile vin după ce Marius Lulea a reclamat că a găsit un cap de porc la poarta locuinței sale, incident în legătură cu care polițiștii au început verificări.
Fostul director financiar al AUR: „Inițial am crezut că este o glumă”
Fostul responsabil financiar al formațiunii a explicat că locuiește vizavi de proprietatea pe gardul căreia a fost lipit afișul. Inițial, nu a considerat incidentul o amenințare, însă spune că și-a schimbat perspectiva după informațiile apărute despre situații similare care ar fi vizat foști sau actuali membri AUR.
„Eu sunt unul dintre vecinii de vizavi de gardul doamnei căreia i s-a lipit afișul pe gard. Inițial am crezut că este o glumă, dar de fapt îmi dau seama că eu sau vecinul de lângă am fost vizați, pentru că noi suntem foști colaboratori ai AUR”, a declarat acesta la Realitatea PLUS.
Întrebat dacă apreciază că a fost vizată și locuința sa, fostul director financiar a invocat două posibilități, fără să prezinte o certitudine privind intenția celor care au lipit afișul.
„Da. Probabil că au greșit adresa. Sau probabil că au pus acolo ca să vedem noi”, a afirmat el.
Incidentul reclamat de Marius Lulea i-a amplificat suspiciunile
Fostul colaborator al AUR a susținut că descoperirea capului de porc la poarta lui Marius Lulea l-a determinat să interpreteze și apariția afișului din vecinătatea sa drept o posibilă încercare de intimidare.
„Din câte ne-am informat, sunt niște intimidări de tip mafiot”, a afirmat acesta, susținând că imaginile de pe afișe ar avea o sursă de inspirație italiană.
În aceeași intervenție, el a asociat gestul reclamat de Lulea cu ideea de „trădător” și a criticat folosirea acestui termen de către George Simion. Interpretarea simbolurilor și presupusa legătură dintre incidente îi aparțin fostului director financiar.
„E clar că ne simțim vizați și se încearcă intimidarea noastră”, a declarat acesta.
El a invocat și trecutul politic comun al persoanelor despre care susține că ar fi fost vizate.
„E foarte ciudat cum doar noi suntem vizați. (...) Cu toții avem ceva în comun: am fost colaboratori în AUR”, a spus fostul responsabil financiar al partidului.
Poliția verifică incidentul de la locuința lui Marius Lulea
Polițiștii din Otopeni au fost sesizați duminică, 18 octombrie, de un bărbat de 46 de ani care a reclamat că ar fi găsit un cap de porc în dreptul porții de acces în curtea locuinței. Acesta a relatat și că, în urmă cu câteva zile, observase în apropierea casei un afiș cu o figură cu aspect amenințător. Persoana care a făcut sesizarea este Marius Lulea.
Poliția verifică împrejurările celor două incidente, inclusiv o eventuală legătură între ele, și încearcă să identifice persoanele implicate. Informațiile comunicate de autorități până la acest moment nu stabilesc cine se află în spatele faptelor reclamate.