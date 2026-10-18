Fostul director financiar al AUR reclamă intimidări după incidentul de la poarta lui Marius Lulea: „Ne simțim vizați”

Publicat 18 oct. 2026, 14:34 Sursă Realitatea PLUS

Fostul director financiar al AUR susține că el și un vecin, ambii foști colaboratori ai partidului, s-ar număra printre persoanele vizate de presupuse acțiuni de intimidare. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a declarat că un afiș lipit pe gardul unei vecine ar fi putut reprezenta un mesaj destinat lor. Declarațiile vin după ce Marius Lulea a reclamat că a găsit un cap de porc la poarta locuinței sale, incident în legătură cu care polițiștii au început verificări.

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