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Politica· 1 min citire
Elena Udrea la „Arhitectura Puterii”: „Ilie Bolojan nu o să reziste mult la șefia PNL”
Publicat17 oct. 2026, 21:33
Actualizat17 oct. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea a lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că nu va rezista nici măcar doi ani la șefia PNL. De asemenea, transmite că premierul care a băgat românii în sărăcie s-a înconjurat doar de useriști. Pe de altă parte, fostul ministru spune că liberalii din tabăra anti-Bolojan puteau să intre la guvernare cu PSD și să scoată țara din criză. Declarațiile Elenei Udrea au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.
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