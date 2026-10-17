Ilie Bolojan, după ședința PNL: „Părăsim guvernarea, intrăm în opoziție, dar votăm Guvernul Niculescu”

Publicat 17 oct. 2026, 16:46 Sursă Realitatea PLUS

Partidul Național Liberal (PNL) va vota în Parlament noul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși decizia este una grea și asumată pe un cost politic ridicat, a anunțat președintele PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroului Politic Național (BPN).

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