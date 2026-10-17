Ilie Bolojan, după ședința PNL: „Părăsim guvernarea, intrăm în opoziție, dar votăm Guvernul Niculescu”

Partidul Național Liberal (PNL) va vota în Parlament noul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși decizia este una grea și asumată pe un cost politic ridicat, a anunțat președintele PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroului Politic Național (BPN).
Liderul liberal a explicat că votul este un act de responsabilitate națională oferit pe o perioadă limitată, menit să prevină un blocaj instituțional major după o criză politică prelungită de peste cinci luni de zile.
Urgența rectificării bugetare: Risc de blocaj la spitale și ambulanțe
Ilie Bolojan a arătat că starea de interimat a Executivului a ajuns la o limită critică, întrucât un guvern fără puteri depline nu mai are pârghiile legale de a emite ordonanțe de urgență pentru rectificarea bugetară.
„Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dat fiind componența acestui guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni de zile, are nevoie de un guvern funcțional. Un guvern interimar nu poate face rectificări de buget, iar sumele au fost epuizate. Fără o rectificare, servicii de bază riscă să nu mai funcționeze: o unitate de primire urgențe poate rămâne fără resurse, iar o ambulanță poate rămâne pe drum fără combustibil”, a declarat Ilie Bolojan.
PNL trece în opoziție: Demisii în masă ale demnitarilor liberali
Decizia BPN marchează oficial ieșirea PNL de la guvernare. Potrivit președintelui partidului, toți demnitarii susținuți de liberali vor părăsi Executivul în zilele următoare.
Demisii din funcții: Demnitarii PNL își vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare.
Trecere în opoziție: PNL își va asuma un rol activ de opoziție în Parlament.
Asumare politică: Conducerea partidului recunoaște că decizia poate aduce critici din partea electoratului, dar o consideră necesară pentru stabilitatea țării.
Acord condiționat cu premierul desemnat Luca Niculescu
Susținerea parlamentară acordată noului Executiv nu este un cec în alb, ci se bazează pe un acord scris care va fi semnat duminică după-amiază de Ilie Bolojan și premierul desemnat Luca Niculescu.
Acordul va fi valabil pe o durată limitată, până la aprobarea Legii Bugetului de Stat, și va include condiții ferme:
Păstrarea țintelor de deficit bugetar asumate de România;
Garantarea accesării fondurilor europene în continuare;
Corectarea cheltuielilor publice și menținerea unui climat sigur pentru investitori.
Atac la opoziție și bilanțul interimatului
În intervenția sa, Ilie Bolojan a criticat acțiunile PSD și AUR din primăvară, acuzându-le de iresponsabilitate politică pentru dărâmarea guvernului fără a oferi o alternativă stabilă.
„În fața deciziei iresponsabile a PSD și AUR, care au pregătit o moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, PNL s-a comportat responsabil. În aceste cinci luni, cu instrumentele limitate ale unui guvern interimar, am asigurat finalizarea procesului de absorbție a fondurilor prin PNRR, am trecut reevaluările agențiilor de rating și am păstrat direcția corectă a țării”, a concluzionat liderul PNL, mulțumindu-le colegilor care au votat decizia „cu patriotism”.