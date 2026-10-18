Marius Lulea, la Realitatea PLUS, după ce a fost amenințat cu un cap de porc: „De o lună, în mod constant, există astfel de abordări”

Marius Lulea a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că a sesizat poliția după ce un cap de porc ar fi fost lăsat în fața locuinței sale, gest pe care îl interpretează drept o amenințare cu moartea. El l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că s-ar afla în spatele acțiunii, fără să prezinte, în intervenția televizată, dovezi care să stabilească implicarea acestuia.
Lulea a susținut că polițiștii s-au deplasat la fața locului și că urmau să vină criminaliști pentru a strânge probe. Potrivit declarațiilor sale, și alte persoane care au avut dispute politice cu George Simion ar fi fost vizate de acțiuni de intimidare.
Marius Lulea: „Eu o iau ca pe o amenințare cu moartea”
În intervenția la Realitatea PLUS, Marius Lulea a afirmat că incidentul depășește limitele unei confruntări politice și le-a cerut autorităților să stabilească cine este responsabil.
„E o încercare de intimidare”, a declarat acesta, precizând că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea.
Lulea l-a indicat pe George Simion drept persoana pe care o suspectează că ar coordona asemenea acțiuni. Acuzația îi aparține și nu reprezintă o concluzie a anchetatorilor.
„Autoritățile trebuie să-și facă treaba indiferent cine este persoana care este responsabilă de acest lucru”, a spus el.
Cum spune că a fost descoperit incidentul
Întrebat când a aflat ce s-a întâmplat, Marius Lulea a relatat că soția sa a ieșit dimineața din casă pentru a se ocupa de diverse treburi în gospodărie.
El a precizat că, în urmă cu aproximativ șapte-zece zile, la locuință fusese amplasat și un afiș, incident căruia inițial nu i-ar fi acordat o atenție deosebită.
În timpul intervenției, a fost întrebat și despre stickerele aflate lângă capul de porc. Lulea a susținut că mesajul pe care îl percepe este unul de supraveghere și intimidare.
„Probabil ar trebui să mă simt amenințat că «sunt cu ochii pe tine»”, a afirmat acesta.
Acuzații privind fotografii și mesaje trimise unor membri AUR
Marius Lulea a declarat că presupusele presiuni ar fi început în urmă cu aproximativ o lună, după ce a luat poziții publice critice față de George Simion.
Potrivit relatării sale, fotografii de la întâlniri pe care le-a avut cu membri AUR ar fi ajuns la unii dintre participanți, însoțite de mesaje prin care li s-ar fi cerut să întrerupă contactele cu el.
„Știu că te vezi cu Marius Lulea, oprește-te să mai faci această chestiune”, este unul dintre mesajele invocate de acesta în intervenția televizată.
Lulea a mai susținut că afișe similare ar fi fost amplasate și în fața gospodăriilor unor colegi care au poziții politice opuse liderului AUR. El a afirmat că le-a comunicat polițiștilor datele altor persoane care se consideră amenințate și că ar exista înregistrări video relevante pentru identificarea celor implicați.
Ce a declarat Marius Lulea despre sesizarea la poliție
Lulea a insistat că sesizarea sa vizează o presupusă amenințare cu moartea. El a afirmat că polițiștii i-ar fi comunicat că va fi deschis un dosar penal și că probele urmează să fie strânse de criminaliști.
„Mi s-a spus că se va deschide dosar penal cu siguranță. Va veni un criminalist pentru a culege toate datele necesare”, a declarat acesta.
Afirmațiile privind deschiderea dosarului și încadrarea faptelor reprezintă relatarea lui Marius Lulea despre discuțiile cu polițiștii, nu o comunicare oficială a anchetatorilor.
Acesta a invocat existența unor camere de supraveghere în localitate și a susținut că imaginile ar putea ajuta la identificarea persoanelor care au amplasat afișele.
Lulea spune că a întrerupt orice dialog cu George Simion
Întrebat dacă liderul AUR a încercat să îl contacteze, Marius Lulea a răspuns că nu mai discută cu George Simion din momentul în care a decis să nu îl mai susțină politic.
În pofida incidentului reclamat, el a afirmat că nu se simte intimidat și că are încredere în intervenția autorităților.
„Libertatea politică trebuie să existe, libertatea de exprimare trebuie să existe”, a declarat Lulea.