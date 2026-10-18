Marius Lulea, la Realitatea PLUS, după ce a fost amenințat cu un cap de porc: „De o lună, în mod constant, există astfel de abordări”

Publicat 18 oct. 2026, 13:05 Actualizat 18 oct. 2026, 13:21 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că a sesizat poliția după ce un cap de porc ar fi fost lăsat în fața locuinței sale, gest pe care îl interpretează drept o amenințare cu moartea. El l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că s-ar afla în spatele acțiunii, fără să prezinte, în intervenția televizată, dovezi care să stabilească implicarea acestuia.

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