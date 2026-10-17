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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu denunță eșecul mișcării suveraniste și înțelegerea dintre Simion și Bolojan: „S-a știut că nu vor fi alegeri anticipate”
Foto/Arhivă/Bogdan Chircan
Publicat17 oct. 2026, 17:18
SursăRealitatea PLUS
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, lansează un atac dur la adresa liderului partidului AUR, George Simion, acuzând o strategie politică eșuată care a dus la dezbinarea mișcării suveraniste și la menținerea actualei puteri la guvernare. Potrivit acesteia, speranțele privind organizarea de alegeri anticipate sau suspendarea președintelui au fost simple iluzii oferite electoratului.
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