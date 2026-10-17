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Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu denunță eșecul mișcării suveraniste și înțelegerea dintre Simion și Bolojan: „S-a știut că nu vor fi alegeri anticipate”

Foto/Arhivă/Bogdan Chircan

Foto/Arhivă/Bogdan Chircan

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Scris deIulian Budusan
Publicat17 oct. 2026, 17:18
SursăRealitatea PLUS

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, lansează un atac dur la adresa liderului partidului AUR, George Simion, acuzând o strategie politică eșuată care a dus la dezbinarea mișcării suveraniste și la menținerea actualei puteri la guvernare. Potrivit acesteia, speranțele privind organizarea de alegeri anticipate sau suspendarea președintelui au fost simple iluzii oferite electoratului.

Trădarea de la Cluj și înțelegerea cu Ilie Bolojan

Anca Alexandrescu susține că alianța neoficială dintre liderul AUR și grupul politic din jurul lui Ilie Bolojan s-a dovedit a fi o greșeală tactică majoră, ale cărei consecințe se văd după cinci luni de criză politică.

Mă întreb ce este în sufletul lui George Simion, care a făcut pact cu Ilie Bolojan și cu grupul de la Cluj, care iată astăzi l-au trădat.

După ce ai dat guvernul Bolojan jos, apoi să faci pact cu el pentru a-l menține interimar la guvern, crezând că o să se țină de cuvânt și că vom ajunge în situația în care ne doream toți — alegeri anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan —, ori nu te duce capul politic, ori ai avut alte interese

— a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea Anca Alexandrescu la Realitatea

Scenariul anticipatelor, o iluzie pentru electorat

Jurnalista a subliniat că menținerea Executivului interimar nu a fost o întâmplare, ci un plan prin care actuala clasă politică și-a conservat influența, în ciuda așteptărilor generate după evenimentele din deceniul politic recent.

  • Alegeri anticipate: Un scenariu nerealist din start, promovat fără un fundament politic real;

  • Suspendarea președintelui: O temă eșuată care nu a înregistrat niciun progres;

  • Izolarea AUR: Deciziile din ultimele luni au dus la marginalizarea partidului pe scena parlamentară.

Fărâmițarea mișcării suveraniste

În viziunea Ancăi Alexandrescu, cel mai grav efect al deciziilor politice din ultimele cinci luni este slăbirea curentului suveranist din România. În loc să consolideze o opoziție puternică, acțiunile de la vârful AUR au ajutat indirect partidele aflate la putere.

Din păcate, mișcarea suveranistă este decimată. Primul care a dezbinat mișcarea suveranistă a fost chiar George Simion, iar acum, prin deciziile proaste pe care le-a luat în ultimele cinci luni de zile, a ajutat sistemul să fărâmițeze și mai tare această mișcare. Cei care au condus România până acum vor conduce și în continuare

— a declarat Anca Alexandrescu/ Realitatea Anca Alexandrescu la Realitatea Plus
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