Mihai Ghigiu, ministrul propus la MIPE, anunță un audit în minister și măsuri pentru deblocarea fondurilor europene

Publicat 18 oct. 2026, 09:29 Actualizat 18 oct. 2026, 09:30

Mihai Alexandru Ghigiu, propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță că preluarea mandatului va începe cu o analiză a absorbției fondurilor europene și cu un audit intern. Printre prioritățile prezentate se numără verificarea întârzierilor la plățile către beneficiari, accelerarea implementării PNRR și identificarea unor surse de finanțare pentru investițiile care riscă să rămână nefinalizate.

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