Mihai Ghigiu, ministrul propus la MIPE, anunță un audit în minister și măsuri pentru deblocarea fondurilor europene

Mihai Alexandru Ghigiu, propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță că preluarea mandatului va începe cu o analiză a absorbției fondurilor europene și cu un audit intern. Printre prioritățile prezentate se numără verificarea întârzierilor la plățile către beneficiari, accelerarea implementării PNRR și identificarea unor surse de finanțare pentru investițiile care riscă să rămână nefinalizate.
„Fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România”, a transmis Mihai Alexandru Ghigiu. Acesta a subliniat că investițiile realizate cu finanțare europeană în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, dar și în proiecte locale trebuie să continue, mai ales în contextul economic dificil.
Audit intern și analiză a absorbției fondurilor europene
Ministrul propus a precizat că primul pas după preluarea portofoliului va fi evaluarea stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar. Analiza ar urma să ofere o imagine asupra situației proiectelor și a posibilităților de îmbunătățire a implementării.
„Voi urmări optimizarea implementării și identificarea de noi oportunități de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene. Totodată, voi dispune un audit intern”, a declarat Ghigiu.
În privința întârzierilor la plățile către beneficiari, acesta a anunțat că va verifica dacă supraîncărcarea personalului se numără printre cauze. Totodată, Ghigiu a cerut explicații privind modul în care a fost gestionată situația.
„Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situație”, a afirmat ministrul propus.
Prioritățile pentru PNRR: încasarea sumelor disponibile și soluții pentru proiectele nefinalizate
În cazul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ghigiu a indicat drept urgență îndeplinirea condițiilor pentru încasarea integrală a sumelor pe care România le mai poate primi, cu respectarea regulilor și termenelor europene.
Potrivit mesajului său, echipele ministerului vor pregăti într-un ritm mai alert documentele și clarificările solicitate de Comisia Europeană.
Pentru investițiile care riscă să nu fie finalizate, ministrul propus intenționează să analizeze ce proiecte pot continua și din ce surse ar putea fi finanțate. Evaluarea va ține cont de stadiul lucrărilor, beneficiile investițiilor și resursele disponibile.
Echipe dedicate și termene clare pentru deblocarea investițiilor
În programele europene aflate în implementare, Ghigiu propune simplificarea procedurilor, monitorizarea întârzierilor și stabilirea unor responsabili și termene clare pentru remedierea problemelor.
Proiectele importante ar urma să beneficieze de echipe dedicate, pentru accelerarea implementării. Ministrul propus a pus accent și pe comunicarea dintre structurile ministerului și beneficiarii finanțărilor.
„Un minister eficient înseamnă echipe care comunică între ele și cu beneficiarii”, a transmis acesta.
Programul Tranziție Justă și pregătirea finanțărilor pentru 2028–2034
O altă prioritate anunțată este accelerarea Programului Tranziție Justă, prin finanțări pentru companii, investiții și formare profesională. Ghigiu a subliniat că oamenii din județele vizate au nevoie de locuri de muncă și de alternative economice sustenabile, în contextul transformării industriilor locale.
În paralel, acesta intenționează să intensifice pregătirea Planului de Parteneriat Național și Regional 2028–2034, în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și mediul de afaceri.
„România trebuie să aibă proiecte bine pregătite atunci când se deschid noile oportunități de finanțare”, a precizat Ghigiu.
Ministrul propus s-a angajat să prezinte periodic situația fondurilor europene intrate în țară, investițiile deblocate și problemele care persistă.
„Fiecare euro atras trebuie să se regăsească într-o investiție finalizată, într-un serviciu public mai bun sau într-o oportunitate concretă pentru cei care trăiesc și muncesc în România”, a conchis acesta.