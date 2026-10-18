Rogobete anunță prioritățile în sănătate: plata gărzilor, acces la medicamente și investiții în spitale

Alexandru Rogobete prezintă prioritățile pe care și le propune pentru sistemul de sănătate, de la finanțarea predictibilă a spitalelor și plata corectă a gărzilor până la accesul la tratamente inovatoare și continuarea investițiilor în infrastructura medicală. În mesajul său, acesta susține că reforma trebuie construită împreună cu profesioniștii și pacienții, nu prin măsuri adoptate fără evaluarea consecințelor.
„Sănătatea are nevoie de reforme care construiesc, nu de măsuri care blochează. De continuitate, nu de improvizații”, afirmă Alexandru Rogobete.
El susține că schimbările din sistem trebuie să se bazeze pe investiții, decizii asumate, respect pentru personalul medical și grijă față de pacient.
Finanțarea spitalelor și plata gărzilor, printre prioritățile lui Alexandru Rogobete
Una dintre direcțiile prezentate este asigurarea unei finanțări predictibile pentru spitale, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate. Rogobete afirmă că acestea nu pot funcționa permanent sub presiunea blocajelor financiare și pledează atât pentru resurse suficiente, cât și pentru responsabilitate în cheltuirea banilor.
În privința personalului medical, el își propune reorganizarea sistemului de gărzi, plata corectă a acestora, inclusiv pentru medicii rezidenți din anul I, și reducerea treptată a deficitului de personal.
„Nu putem vorbi despre performanță medicală fără să respectăm oamenii care țin sistemul în funcțiune”, transmite Alexandru Rogobete.
Acces la medicamente inovatoare și operaționalizarea Fondului de Inovație
Accesul rapid și neîntrerupt la medicamente reprezintă o altă prioritate menționată în mesaj. Rogobete vorbește despre mecanisme moderne de evaluare și compensare, operaționalizarea Fondului de Inovație și parteneriate transparente cu industria farmaceutică.
Scopul declarat este ca pacienții să poată beneficia mai repede de tratamente inovatoare.
„Accesul rapid și neîntrerupt la medicamente trebuie să devină o regulă, nu o excepție”, afirmă acesta.
Screening neonatal extins la 22 de biomarkeri
În domeniul prevenției, Alexandru Rogobete își propune accelerarea programelor de screening oncologic și extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, pentru aproximativ 140.000 de nou-născuți anual.
Aceste obiective sunt prezentate ca parte a unei direcții prin care prevenția și screeningul să devină „priorități naționale reale”.
Continuarea spitalelor regionale și operaționalizarea centrelor pentru mari arși
Pe lista priorităților se află și continuarea construcției spitalelor noi, dezvoltarea celor trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, precum și operaționalizarea centrelor pentru mari arși.
„Investițiile începute trebuie duse până la capăt!”, subliniază Rogobete.
El menționează, de asemenea, dezvoltarea ambulatoriilor, a medicinei de familie, a îngrijirilor paliative și a serviciilor de sănătate mintală. Consolidarea rețelelor pentru infarct, accident vascular cerebral și terapie intensivă completează direcțiile prezentate.
Evaluarea spitalelor după rezultatele medicale și experiența pacienților
Digitalizarea, transparența și performanța managerială ar trebui să devină reguli de funcționare, potrivit mesajului. Alexandru Rogobete susține că evaluarea spitalelor trebuie să țină cont de rezultatele medicale și de experiența pacienților, nu doar de indicatorii administrativi.
Acesta pledează pentru schimbări construite împreună cu profesioniștii din sistem și cu pacienții.
„Nu cred în reforme făcute împotriva oamenilor. Cred în reforme construite împreună cu profesioniștii din sistem, cu pacienții și cu cei care înțeleg realitatea din spitale”, afirmă Rogobete.