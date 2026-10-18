Rogobete anunță prioritățile în sănătate: plata gărzilor, acces la medicamente și investiții în spitale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 11:48

Alexandru Rogobete prezintă prioritățile pe care și le propune pentru sistemul de sănătate, de la finanțarea predictibilă a spitalelor și plata corectă a gărzilor până la accesul la tratamente inovatoare și continuarea investițiilor în infrastructura medicală. În mesajul său, acesta susține că reforma trebuie construită împreună cu profesioniștii și pacienții, nu prin măsuri adoptate fără evaluarea consecințelor.

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