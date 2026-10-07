Cristela Georgescu, după a doua zi de percheziție informatică: „Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”

Publicat 7 oct. 2026, 17:11 Actualizat 7 oct. 2026, 17:16 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu a declarat, după a doua zi de percheziție informatică, că este îngrijorată de siguranța datelor personale aflate pe dispozitivele verificate în cadrul anchetei. Ea a susținut că multe dintre suporturile de stocare sunt stick-uri cu fotografii ale copiilor și a calificat dosarul drept o „înscenare îndelung planificată”.

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