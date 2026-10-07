Cristela Georgescu, după a doua zi de percheziție informatică: „Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”

Cristela Georgescu a declarat, după a doua zi de percheziție informatică, că este îngrijorată de siguranța datelor personale aflate pe dispozitivele verificate în cadrul anchetei. Ea a susținut că multe dintre suporturile de stocare sunt stick-uri cu fotografii ale copiilor și a calificat dosarul drept o „înscenare îndelung planificată”.
Îngrijorări privind datele personale
Cristela Georgescu a prezentat propria explicație a procedurii de percheziție informatică, afirmând că aceasta presupune copierea datelor de pe calculatoare, telefoane și alte suporturi de stocare.
Astăzi a fost a doua zi de percheziție informatică. Vă rog să-mi dați voie pentru toată lumea de acasă, să explicăm foarte scurt ce este percheziția informatică: datele de pe calculatoare, telefoane, stick-uri sau hard disk-uri, se face o copie după ele. Asta e tot ce se întâmplă.
Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri.
Ce spune despre percheziția informatică
Cristela Georgescu a descris procedura drept una „firească într-un stat tiranic și nedemocratic” și a declarat că, în calitate de mamă, are dreptul să își exprime îngrijorarea.
Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic, și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea.
Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine și vă rog frumos să faceți liniște ca să pot să spun ce am de spus. Mulțumesc. Deci am această îngrijorare pentru că, așa cum dumneavoastră, presa, știți, nu doar în acest dosar, ci și în altele, au ajuns pe presă, pe surse, date confidențiale care conțineau și datele noastre personale.
Acuzații privind dosarul lui Georgescu
În aceeași intervenție, Cristela Georgescu a susținut că dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu ar fi fost pregătit din timp și a respins acuzațiile la adresa acestuia.
Deci eu nu am garanția, nu am siguranța datelor noastre personale și îmi exprim această îngrijorare. Apoi acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat.
Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.