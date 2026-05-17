Bomba momentului: mișcarea pregătită de Ilie Bolojan. Ninel Peia: „Dominic Fritz este deja condamnat!”

Sursă: Realitatea PLUS

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Dominic Fritz ar putea rămâne fără șefia partidului pe 5 iunie. Mai mult, potrivit acelorași surse, cel care ar prelua partidul ar fi chiar Ilie Bolojan.

Ninel Peia: „Fritz va avea aceeași soartă precum Clotilde Armand!”

„Este foarte clar, din punct de vedere juridic, domnul Dominic Fritz este deja condamnat de morală și de prima instanță, Curtea de Apel Timișoara.

Vă garantez că nu mai are nicio portiță legală de scăpare. Verdictul este deja inevitabil.

Și credeți-mă, astăzi asistăm în direct la prăbușirea definitivă a celui mai mare miting politic din politica românească recentă. S-a spart, de fapt, bula ipocriziei. S-a destrămat acea cortină sub care marii moraliști ai țării, cei de la USR, ne-au asurzit ani de zile cu lozinca fără penali în funcții publice. Știți? Dar sub această lozincă și-au ascuns faptele lor. Și, în același timp, chiar dacă instanța supremă a fixat un nou termen în procesul său pe data de 5 iunie, nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de această amânare tehnică.

Și trebuie să le spunem românilor pe șleau. Ceea ce scrie în dosarul instrumentat de Agenția Națională de Integritate, arată cifrele și faptele că nu mint niciodată. În campania electorală din anul 2000, domnul Dominic Fritz împrumută o sumă de bani, 25.000 de lei. De la cine? De la un coleg de partid, un domn Răzvan Negrișanu. Deci, până aici, nimic ilegal, ne spune. Dar împrumutul apare și în declarația de avere.

Și, în magia neagră a acestei politici USR-iste, începe abia după ce domnul Fritz câștigă alegerile și se așază confortabil în fotoliu de primar. Și după ce și-a luat fotoliul de primar, a semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui plan de urbanism zonal. Deci este foarte clar.

Aceasta este definiția de manual a corupției morale. Să iei bani în campanie de la un sponsor și, o dată ajuns la putere, să-i plătești datoria înapoi din pixul de primar, semnând documentațiile cu dedicație.

De fapt, aceasta este marea reformă administrativă pe care ne-au promis-o progresiștii de la USR, să transforme primăriile, și acum au transformat guvernul și bugetul țării, în case de amanet pentru propriile datorii politice.

Domnul Fritz își imaginează că prin contestații și amânări va păcăli brațul legii. Eu îi garantez că se înșală amarnic, pentru că istoria recentă ne-a arătat că nu iartă pe nimeni. Să ne uităm, de exemplu, la Clotilde Armand, care a folosit exact aceleași tertipuri politice, a atacat raportul ANI, a tras de timp, a mutat procesele și rezultatul a fost același.

Vă garantez că aceeași soartă îl așteaptă și pe domnul Dominic Fritz. Și, în același timp, se pregătește preluarea USR și o parte a progresiștilor bolșevici din PNL să fie preluată la conducerea domnului Ilie Bolojan, pentru că PNL-iștii vechi, cei care încă mai cred în ideile înălțătoare ale brătienilor, se vor debarasa de Ilie Bolojan cu prima ocazie după ce nu va mai fi ministru interimar.

Dar aș mai vrea să-l întreb direct pe domnul Dominic Fritz. Domnule primar, unde vă este onoarea? Unde a dispărut integritatea strigată prin piețe? Este foarte clar că domnul Dominic Fritz confundă Timișoara cu propria feudă și USR-ul confundă România cu propria pușculiță.

Românii s-au săturat de morală mimată la televizor și de ilegalități semnate în birourile primăriei, dar și la nivelul guvernului, când ne amanetează, efectiv, viitorul copiilor noștri.”, a declarat Ninel Peia , senator grupul Parlamentar Pace Întâi România.

Ce urmează după 5 iunie 2026?

„O să pierdă Dominic Fritz puterea 100%. Este foarte clar. Domnul Dominic Fritz nu pierde numai puterea în partid, ci va pierde în primul rând fotoliul de primar.

Legea este foarte clară pentru toți. Așa cum și doamna Clotilde Armand a câștigat un fotoliu de senator al României și a fost nevoită să renunțe la acel fotoliu de senator pentru că instanța a dat dreptate raportului ANI.

Și concluzia este foarte clară. Diferența dintre un caz simplu, cum e cel de la Timișoara, și ceea ce se întâmplă la nivelul guvernului este gravitatea faptelor.

Fritz a semnat, scrie foarte clar, documente urbanistice cu dedicație pentru cei care au finanțat campania electorală. Ilie Bolojan a semnat contracte cu Germania, cu Franța și cu Italia pentru cei care l-au pus și l-au ținut în funcție.”, a adăugat Ninel Peia , senator grupul Parlamentar Pace Întâi România.