AUR propune eliminarea numirilor politice fără competență în energie

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă prin care conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să includă obligatoriu specialiști cu pregătire tehnică în domeniul energetic.

În ultimii ani în structurile de conducere ale ANRE au ajuns persoane susținute politic, fără experiență reală în energie, deși instituția ia decizii importante pentru piața energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice din România.

Proiectul depus de parlamentarii AUR prevede ca minimum doi dintre membrii neexecutivi ai Comitetului de Reglementare să fie absolvenți ai unor facultăți tehnice din domenii precum inginerie energetică, inginerie electrică sau petrol și gaze. În același timp și în cadrul Consiliului Consultativ al ANRE va trebui să existe membri cu pregătire tehnică de specialitate.

Deputatul AUR Ionelia Priescu, inițiator al proiectului, susține că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei trebuie profesionalizată, iar deciziile strategice din sectorul energetic nu mai pot fi lăsate în mâna unor persoane numite exclusiv pe criterii politice.

„Timp de ani de zile, organele de conducere ale ANRE au fost alcătuite mai puțin din ingineri, mai puțin din specialiști în domeniul energiei și mai mult din oameni numiți pe criterii politice. Rezultatul? O autoritate deprofesionalizată, slăbită și vulnerabilă. Este un fapt cunoscut că ANRE și domeniul energetic suferă de pe urma lipsei de specialiști. Chiar instituțiile europene au atras deja atenția României asupra acestui fapt și ne-au solicitat separarea politicului de management”, a declarat deputatul AUR, Ionelia Priescu.

Actuala legislație permite numirea unor persoane fără pregătire tehnică într-o instituție care stabilește reguli și tarife cu impact direct asupra sistemului energetic și asupra facturilor plătite de români.

„Politizarea dusă la extrem în numirea aparatului administrativ al unei autorități cu rol în domeniul energetic este de natură să creeze vulnerabilități periculoase pentru siguranța statului român”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

AUR susține că instituțiile cheie ale statului trebuie conduse de oameni care cunosc domeniul în care iau decizii, nu de persoane numite exclusiv pe criterii politice. Proiectul urmărește creșterea profesionalismului în cadrul ANRE și reducerea influenței politice asupra unei instituții strategice pentru România.