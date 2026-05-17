Politica
Viorica Dăncilă, lovită cu picioarele: „Eu am avut probleme mari cu USR!”
17 mai 2026, 14:48
Viorica Dăncilă
Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
„USR-iștii veneau, filmau și loveau cu picioarele. Erau de o violență extraordinară. De multe ori eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din jurul meu”. Sunt dezvăluirile șocante făcute de fostul premier al României, Viorica Dăncilă, din perioada în care a condus guvernul.
Viorica Dăncilă: „USR-iștii veneau, filmau și loveau cu picioarele!"
„Păi eu am avut probleme foarte mari cu USR-ul. Veneau filmau și loveau cu picioarele. Eu nu aveam … un an de zile nu am avut pază și erau de o violență extraordinară. Loveau, se trânteau, se făceau că filmează și loveau. Eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din jurul meu. În timp ce vorbeam puneau muzica...”, a declarat Viorica Dăncilă.
