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Politica· 1 min citire

Bolojan, reacție sfidătoare după întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 10:33
Actualizat17 aug. 2026, 11:52

Reacție sfidătoare a premierului demis, Ilie Bolojan. Întrebat de întâlnirea pe care a avut-o cu sefa CCR, Simina Tănăsescu, acesta a declarat că "se încearcă să se facă din țânțar armăsar".

Bolojan a avut, luni, la Oradea, prima reacție după întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacții din partea mai multor instituții din sistemul judiciar.

"De multe ori, se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă", a declarat Bolojan.

Cei doi s-au întâlnit cu trei zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să ia o decizie crucială pe legea integrității, care l-ar putea lăsa fără mandatul de primar pe liderul USR, Dominic Fritz, mâna dreaptă a lui Bolojan.

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