Ana Maria Păcuraru transmisiune din SUA. Ce s-a discutat la întâlnirea Trump–Xi Jinping

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, acolo unde se concentrează în aceste zile atenția diplomației internaționale. Singurul jurnalist român acreditat de Casa Albă la ONU transmite direct din locul în care liderii marilor puteri discută teme care pot influența direcția politicii mondiale.
Prezența sa în SUA capătă o importanță aparte într-un moment în care deciziile luate de liderii celor mai puternice state privesc inclusiv comerțul global, inteligența artificială, securitatea și raporturile strategice dintre marile puteri. Ana Maria Păcuraru a transmis o sinteză a întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, desfășurată la Casa Albă.
Trump și Xi Jinping, discuții despre relația dintre SUA și China
Summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping s-a încheiat după o serie de discuții privind comerțul, Taiwanul, inteligența artificială și relația strategică dintre Statele Unite și China.
După întâlnire, Donald Trump a reacționat pe rețeaua sa Truth Social, iar Ana Maria Păcuraru a prezentat mesajele transmise de președintele american.
„ Sunt Ana Maria Păcuraru, transmit pentru Realitatea Plus TV din New York, de la Adunarea Generală ONU. Donald Trump a reacționat în urmă cu puțin timp pe rețeaua sa Truth Social după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping. Trump a numit întâlnirea foarte productivă, spunând că lucrurile extraordinare urmează să se întâmple în relația dintre cele două superputeri”.
Mesajul lui Donald Trump după întâlnirea cu liderul Chinei
În relatarea sa, Ana Maria Păcuraru a remarcat și un pasaj inedit din declarațiile lui Donald Trump, referitor la modul în care este denumită inteligența artificială. Președintele american a vorbit despre o formulare considerată de el mai potrivită pentru evoluția acestui domeniu.
„Într-un pasaj mai puțin obișnuit, președintele a spus că Xi Jinping părea să prefere, la fel ca aproape toată lumea, o denumire diferită pentru inteligența artificială: nu „artificial intelligence”, ci „super intelligence”, pe care Donald Trump a numit-o mult mai exactă și mai importantă. Este un moment simbolic într-o vizită deja istorică, prima vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă în peste un deceniu”
Comerțul și super inteligența artificială, în centrul discuțiilor
Întâlnirea dintre cei doi lideri vine într-un context în care relația dintre Washington și Beijing are implicații majore asupra economiei și politicii internaționale. Donald Trump și Xi Jinping au pus accent pe respectul reciproc și pe teme care urmează să rămână în centrul relației dintre cele două state.
„Ieri cei doi lideri au vorbit despre o relație construită, spun ei, pe respect reciproc, despre comerț și despre super inteligența artificială ca temă centrală a discuțiilor viitoare dintre Washington și Beijing.
De la Adunarea Generală a ONU, atenția s-a mutat la Washington
În timp ce la New York are loc Adunarea Generală a ONU, unde sunt reunite delegații și lideri ai statelor lumii, întâlnirea de la Casa Albă a concentrat pentru câteva ore atenția asupra relației dintre cele mai mari două economii ale lumii.
Ana Maria Păcuraru a punctat importanța momentului și implicațiile pe care apropierea sau tensiunile dintre Washington și Beijing le pot avea la nivel global.
„Într-o săptămână în care diplomația mondială este concentrată la New York, la Adunarea Generală a ONU, atenția se mută pentru câteva ore la Washington, acolo unde se redesenează practic relația dintre cele mai mari două economii ale lumii”