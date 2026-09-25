Ana Maria Păcuraru transmisiune din SUA. Ce s-a discutat la întâlnirea Trump–Xi Jinping

Publicat 25 sept. 2026, 20:37 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, acolo unde se concentrează în aceste zile atenția diplomației internaționale. Singurul jurnalist român acreditat de Casa Albă la ONU transmite direct din locul în care liderii marilor puteri discută teme care pot influența direcția politicii mondiale.

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