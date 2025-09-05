Descoperirea nodulului

Katie, acum în vârstă de 46 de ani, a povestit că problema a fost remarcată întâmplător, atunci când și-a făcut manichiura. Tehniciana a observat o mică umflătură, iar vedeta și-a amintit imediat de istoricul ei medical.

„Se vede o adâncitură și o cicatrice. Am mai fost operată de două ori. Până acum nu m-a durut, dar de curând a reapărut acest nodul. La început am crezut că m-am lovit”, a mărturisit Katie, citată de Daily Mail.

În ultima perioadă, zona a devenit dureroasă, motiv pentru care vedeta a decis să facă radiografii și investigații suplimentare.

„Sper să nu fie vești proaste”

Vedeta nu ascunde că trăiește cu teamă în fața unei posibile recidive:

„Sper să nu fie nimic grav. De multe ori, în viața mea, după un lucru bun urmează unul rău. Dar vreau să cred că de data asta nu e cazul”, a spus aceasta.

Probleme medicale suplimentare

Pe lângă suspiciunea privind nodulul, Katie Price se confruntă și cu alte dificultăți de sănătate. Ea a mărturisit că are trombocite scăzute, ceea ce i-ar putea explica oboseala accentuată și pierderea în greutate.

„Nu am energie, sunt mereu epuizată. Medicii iau în calcul inclusiv o transfuzie de sânge pentru a readuce nivelul trombocitelor la normal. Urmează să fac și alte analize”, a precizat vedeta.

În 2002, pe când era însărcinată cu fiul său, Harvey, Katie Price primea diagnosticul de leiomiosarcom. Medicii i-au explicat atunci că rata de supraviețuire, în stadiile avansate, era de doar 50%.