Pelerina, care a fost licitată pentru a doua oară, poartă semnatura lui Superman, devenită simbol, (”S” scris pe fond galben).

În cadrul evenimentului organizat de The Icons & Idols au fost licitate și costume și alte materiale de recuzită din ”Star Treck”, inclusiv uniforma purtată de Patrick Stewart în seria ”Star Trek: The Next Generation”, vândută cu 28.800 de dolari.