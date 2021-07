Cântăreața a publicat un video pe internet în care explică toată procedura și chiar dă câteva indicații. Maria Dragomiroiu a spus chiar că ea se spală pe cap “la lighean”. În doar 2 zile, clipul publicat pe youtube a strâns mai bine de 7.000 de vizualizări.

,,Acesta este ligheanul in care ma spal eu. Eu ma spal in cada cu el pus pe jos dar pentru cei care nu pot, ca va doare spatele, il puneti pe un scaun. Apa sa nu fie foarte fierbinte, sa fie numai buna asa si, in timp ce punem apa in lighean, punem si putin sampon’’, spune artista, int-un videoclip postat pe pagina sa de YouTube.

