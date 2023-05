Loreen, clasată pe primul loc în competiţia muzicală la ediţia din 2012, este a doua artistă care a câştigat Eurovisionul de două ori după Johnny Logan, care a câştigat pentru Irlanda, în 1980 şi 1987.

Loreen a obţinut un total de 583 de puncte după ce voturile publicului şi ale juriului au fost combinate, fiind urmată de finlandezul Kaarija, care a obţinut 526 de puncte pentru melodia Cha Cha Cha.

Loreen a interpretat o piesă dance-pop, intitulată Tattoo.

Cântăreaţa israeliană Noa Kirtel, reprezentând Israelul, s-a clasat pe locul al treilea cu melodia Unicorn.

În fiecare an, în finala Eurovision Song Contest sunt calificate direct cele cinci state mari plătitoare, care contribuie anual cu sume importante la bugetul concursului (Franța, Marea Britanie, Italia, Spania și Germania), plus țara care a câștigat competiția în anul precedent, respectiv Ucraina. Concursul are loc la Liverpool, în Marea Britanie, țară care a organizat ediția din acest an în numele Ucrainei.