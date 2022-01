Poliţistul rutier care i-a cerut mită Lidiei Buble i-ar fi făcut cântăreţei şi avansuri de natură sexuală. Stenogramele convorbirilor pe care artista le-a avut, în noaptea incidentului, atât cu agentul de circulaţie cât şi cu un prieten supravegheat de DIICOT Ploieşti, Dragoş Ştefan Presură, au fost făcute publice.

Lidia Buble: Vai, vine poliţia. Leşin!

Dragoş Ştefan Presură: Nu cred!

Lidia Buble: Da, da, da …

Dragoş Ştefan Presură: La tine?

Lidia Buble: Da,da,da…la semafor

Pe fundal, se aude dintr-o dată şi vocea poliţistului: Poliţist rutier: Sărut mâinile!

Lidia Buble: Bună!

Poliţist rutier: De la Brigada Rutieră vă deranjăm! Permis, buletin, talon, vă rog!

Câteva minute mai târziu, la ora 02.55, cântăreaţa l-a sunat din nou pe bărbat. Pornise maşina şi se ducea acasă să vadă dacă are bani cash, ca să le dea poliţiştilor. Încă nu negociase suma, motiv pentru care l-a consultat în acest sens pe amicul Presură.

Dragoş Ştefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: Nu ştiu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu ştiu la ce se aştepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-0 întâmplat aşa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimţit şi-mi zicea „Ce să facem acum domnişoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi ştiţi, e 2.500 şi nu ştiu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aş da, poate ne calculăm altfel”. Şi zic:„Aaaa, păi zi aşa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Şi vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu ştiu câţi bani se dă. Eu n-am dat în viaţa mea şpagă la poliţişti. E prima dată, efectiv, ăsta e un puţos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Ulterior, Lidia Buble a închis telefonul, pentru a putea să rezolve problema cu poliţiştii care o însoţiseră până acasă. În scurt timp, artista l-a sunat din nou pe Presură şi i-a descris ultima şarjă de avansuri ale agentului din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră.

Lidia Buble: Vezi că era pus pe combinaţie, dacă ţi-am zis! Doamne fereşte! deci „Îţi dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” Nu e nevoie”…„Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate aşa a fost să fie, dacă mai faceţi prostii…Zic: Eu nu fac prostii”.

Cântăreaţa Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi mituit doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi amendată întrucât nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul panedmiei COVID-19.

„Prin rechizitoriul din data de 16 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită”, conform unui comunicat transmis de DIICOT. De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a altor două persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi instigare la dare de mită.

Potrivit portalului instanţeei de judecatăi, în dosarul înregistrat la tribunalul Bucureşti pe data de 19 noiembrie, pe lângă Lidia Buble, au mai fost trimişi în judecată alte patru persoane: Laurenţiu Cristian Ciupercă, Marius Constantin Miulescu, Elena Daniela Reznicsek şi Dragos Ştefan Presură. Conform comunicatului transmis de DIICOT, la data de 15 februarie, în intervalul orar 02:32 - 03:11, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza municipiului Bucureşti, inculpaţii, în calitate de lucrători de poliţie în cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, ar fi pretins şi primit mită, suma de 900 lei, de la o inculpată (Lidia Buble - n.r.), pe care au oprit-o în trafic, pentru efectuarea unui control de rutină, scrie adevarul.ro