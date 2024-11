Actorul Song Jae Rim a decedat tragic la vârsta de 39 de ani. Momentan, cauza morții sale este necunoscută. Tot ceea ce se știe este că actorul a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Seul, relatează Soompi.

La fața locului se pare că ar fi fost găsită și o scrisoare de două pagini. Deși cauza exactă a decesului nu a fost, până la această oră, confirmată, un oficial al poliției a declarat: "În acest moment al anchetei, nu există semne de crimă".

Înmormântarea va avea loc pe 14 noiembrie.

Născut în 1985, Song Jae Rim și-a făcut debutul în lumea filmului în 2009 cu rolul din pelicula "Actresses" și a devenit cunoscut ulterior cu rolul din celebra drama "The Moon Embracing the Sun" (2012), cu Kim Soo Hyun și Han Ga In în rolurile principale.

Song Jae Rim este cunoscut pentru rolurile sale din serialele și filmele coreene celebre, precum: „Inspiring Generation”, „Two Weeks”, „Goodbye Mr. Black”, „Surfing House”, „I Wanna Your Song”, „Queen Woo”, „The suspect" și „Decoy”, dar mai ales pentru apariția sa în emisiunea „We Got Married” alături de actrița Kim So Eun în 2014.