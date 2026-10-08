Reguli noi pentru camioanele și TIR-urile din București. Amenzile ajung la 10.000 de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 11:48

Reguli noi pentru camioanele, TIR-urile și celelalte vehicule grele care circulă prin București. Municipalitatea extinde restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, modifică taxele pentru autorizațiile de circulație și majorează sancțiunile pentru transportatorii care nu respectă regulamentul. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei.

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