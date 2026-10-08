Reguli noi pentru camioanele și TIR-urile din București. Amenzile ajung la 10.000 de lei

Reguli noi pentru camioanele, TIR-urile și celelalte vehicule grele care circulă prin București. Municipalitatea extinde restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, modifică taxele pentru autorizațiile de circulație și majorează sancțiunile pentru transportatorii care nu respectă regulamentul. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei.
Noul regulament va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027 și schimbă modul în care vehiculele de mare tonaj vor putea circula prin Capitală. Primăria București justifică măsurile prin necesitatea reducerii traficului greu, protejarea infrastructurii rutiere, creșterea siguranței și reducerea poluării.
Restricțiile pentru vehiculele grele se extind în tot Bucureștiul
Una dintre principalele modificări este extinderea Zonei B. Aceasta va porni de la limita Zonei A și va ajunge până la limita administrativă a Bucureștiului, ceea ce înseamnă că regulamentul va acoperi și artere pe care până acum vehiculele grele puteau circula fără plata unei taxe. Prin această schimbare, regimul pentru camioane și alte vehicule grele va ajunge să acopere întregul oraș. Primăria susține că noul sistem va simplifica și verificările realizate în trafic de Poliția Locală.
Pentru circulația în zonele reglementate, vehiculele grele trebuie să dețină autorizația necesară pentru acces, în funcție de categoria de tonaj și zona în care circulă.
Cât vor costa autorizațiile pentru camioane
Odată cu extinderea restricțiilor, se modifică și taxele pe care transportatorii trebuie să le plătească. Pentru Zona A, în cazul unui vehicul cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5 și 7,5 tone inclusiv, taxa va fi de 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună. În Zona B, pentru aceeași categorie de vehicule, autorizația va costa 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună. Valorile cresc în funcție de masa totală maximă autorizată a vehiculului.
Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Noul regulament aduce sancțiuni mai mari pentru transportatorii care nu respectă regulile de circulație. Pentru abateri precum circulația fără autorizație valabilă, amenzile vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Până acum, sancțiunile aplicate pentru nerespectarea obligațiilor privind accesul vehiculelor grele erau mai mici. Odată cu aplicarea noului regulament, valoarea maximă a amenzii va ajunge la 10.000 de lei. Primăria Capitalei susține că modificările sunt necesare pentru reducerea numărului de vehicule grele care circulă prin București, protejarea carosabilului și diminuarea poluării. Municipalitatea invocă și siguranța șoferilor și pietonilor, precum și necesitatea unor controale mai eficiente.