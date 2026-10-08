Profesor, anchetat după acuzații privind comportamentul față de eleve. Un părinte a sesizat poliția după ce a aflat că pipăia fetele la ore

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 23:14

Un profesor de educație muzicală din Urlați, județul Prahova, este anchetat după ce un părinte a reclamat un presupus comportament nepotrivit față de eleve în timpul orelor. Dascălul ar fi folosit metode de predare prin care le-ar fi atins pe fete în zona pieptului și a abdomenului, în timp ce le explica tehnici de respirație. Profesorul respinge categoric acuzațiile și susține că acestea sunt false.

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