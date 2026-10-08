Profesor, anchetat după acuzații privind comportamentul față de eleve. Un părinte a sesizat poliția după ce a aflat că pipăia fetele la ore

Un profesor de educație muzicală din Urlați, județul Prahova, este anchetat după ce un părinte a reclamat un presupus comportament nepotrivit față de eleve în timpul orelor. Dascălul ar fi folosit metode de predare prin care le-ar fi atins pe fete în zona pieptului și a abdomenului, în timp ce le explica tehnici de respirație. Profesorul respinge categoric acuzațiile și susține că acestea sunt false.
Situația a ajuns atât în atenția conducerii unității de învățământ, cât și a poliției și reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Cadrul didactic, în vârstă de 55 de ani, a fost suspendat temporar din activitatea didactică pe perioada verificărilor și nu mai poate intra la ore până la finalizarea anchetelor.
Cum au apărut acuzațiile la adresa profesorului
Potrivit informațiilor prezentate de părinți, una dintre elevele de clasa a VI-a ar fi povestit acasă despre modul în care profesorul ar fi încercat să le explice tehnicile de respirație.
Fata le-ar fi spus părinților că profesorul i-ar fi cerut unei colege să se întindă pe catedră, după care ar fi atins-o în zona pieptului și a abdomenului pentru a-i observa respirația.
Un părinte a considerat comportamentul nepotrivit și a sesizat autoritățile.
Părintele susține că elevele sunt în jurul vârstei de 12 ani și că o asemenea metodă de predare le-ar fi putut provoca disconfort și sentimentul de umilire în fața colegilor.
Sesizarea nu vizează doar presupusele atingeri. Părinții reclamă și faptul că profesorul ar fi utilizat, în anumite situații, expresii considerate nepotrivite și cu posibile conotații sexuale în timpul orelor.
Unul dintre părinți a afirmat că intenționează să discute și cu alte familii pentru a afla dacă există și alte situații similare.
Deocamdată, aceste informații fac obiectul verificărilor desfășurate de autorități și nu reprezintă fapte stabilite definitiv.
Profesorul a fost suspendat pe durata anchetei
Cadrul didactic este profesor titular la unitatea de învățământ din Urlați de aproximativ 15 ani. Conducerea școlii a decis suspendarea sa din activitatea la clasă până la clarificarea acuzațiilor.
Reprezentanții școlii au precizat că așteaptă rezultatele verificărilor înainte de a decide eventualele măsuri disciplinare.
Mihaela Purcaru, membru al Consiliului de Administrație al Liceului „Brâncoveanu Vodă” din Urlați, a declarat că, după primirea raportului, Consiliul de Administrație urmează să fie convocat pentru analizarea situației.
Potrivit acesteia, în cei aproximativ 15 ani în care profesorul a fost titular nu au mai fost semnalate astfel de probleme de către părinți, însă cadrul didactic ar mai fi fost în atenția conducerii pentru alte aspecte.
Inspectoratul Școlar: „Metoda de a preda ar fi trebuit să fie alta”
Inspectoratul Școlar Județean Prahova urmărește cazul și a transmis că profesorul ar mai fi fost sancționat în trecut pentru anumite abateri și pentru neîndeplinirea unor sarcini de serviciu.
Ilona Rizea, inspector general al ISJ Prahova, a precizat că, indiferent de explicația pedagogică invocată, metoda de lucru cu elevii trebuie să respecte limitele impuse de relația dintre cadrul didactic și copii.
„Metoda de a preda elevilor cred că ar fi trebuit să fie alta, nu să atingă elevii”, a declarat reprezentanta ISJ Prahova, conform știrileprotv.ro.
Poliția și Protecția Copilului fac verificări
Cazul este investigat separat de autoritățile competente.
Poliția Prahova a fost sesizată cu privire la presupusul comportament și limbaj neadecvat pe care profesorul le-ar fi avut față de elevi în timpul orelor.
„Au fost sesizați cu privire la faptul că un profesor din cadrul unei unități de învățământ ar avea un comportament și un limbaj neadecvat la ore față de elevi”, a transmis Petrică Epure, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.
Și DGASPC Prahova a format o echipă multidisciplinară pentru analizarea sesizărilor. Specialiștii instituției vor colabora cu polițiștii și reprezentanții școlii pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Profesorul respinge toate acuzațiile
Profesorul de muzică a transmis un punct de vedere în scris și neagă categoric acuzațiile care i-au fost aduse.
Cadrul didactic susține că informațiile apărute în spațiul public sunt false și că nu reflectă realitatea din timpul orelor.
„Resping cu fermitate toate acuzațiile calomnioase aduse în spațiul public, acestea fiind complet false și contrare realității de la clasă”, a transmis profesorul.
În acest moment, anchetele poliției, ale DGASPC și verificarea disciplinară desfășurată la nivelul unității de învățământ sunt în curs. Concluziile autorităților urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de părinți se confirmă și ce măsuri vor fi luate în cazul profesorului.