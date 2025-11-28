Cum acționa bărbatul?

Conform anchetatorilor, primul incident ar fi avut loc în seara de 18 noiembrie 2025, în jurul orei 21:30. Bărbatul ar fi urmărit o femeie, iar în momentul în care aceasta a ajuns în zona sălii de sport, ar fi imobilizat-o și ar fi atins-o în zone intime, fără consimțământul ei.

Două zile mai târziu, pe 20 noiembrie, la aproximativ aceeași oră și în același loc, individul ar fi acționat din nou. De această dată, o altă femeie ar fi fost agresată, fiind pipăită brusc de suspect, care ar fi acționat într-o manieră similară cu cea din prima situație.

Procurorii susțin că măsura arestării preventive este necesară, subliniind gravitatea faptelor. Potrivit acestora, comportamentul bărbatului demonstrează „dispreț față de valori fundamentale ale unei societăți democratice, precum libertatea și integritatea sexuală”.

Suspectul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care va decide dacă va rămâne în arest preventiv pe durata anchetei.