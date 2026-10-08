Panică la PSD: consilier județean, în stare gravă după ce a fost găsit inconștient într-o hală. Politicianul are răni la cap

Publicat 8 oct. 2026, 17:06 Actualizat 8 oct. 2026, 17:10

Ioan Corjuc, consilier județean și fiul fostului primar din Ipotești, Dumitru Corjuc, se află în stare gravă după ce a suferit traumatisme severe la cap și față. Bărbatul a fost găsit inconștient într-o hală în care efectua lucrări, iar împrejurările în care s-a produs incidentul sunt în continuare neclare. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

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