Panică la PSD: consilier județean, în stare gravă după ce a fost găsit inconștient într-o hală. Politicianul are răni la cap

Ioan Corjuc, consilier județean și fiul fostului primar din Ipotești, Dumitru Corjuc, se află în stare gravă după ce a suferit traumatisme severe la cap și față. Bărbatul a fost găsit inconștient într-o hală în care efectua lucrări, iar împrejurările în care s-a produs incidentul sunt în continuare neclare. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, în zona fostei gropi de gunoi ecologizate din Ipotești, în lunca râului Suceava. Potrivit informațiilor furnizate de familie, Ioan Corjuc se afla singur în hala care îi aparține și în care desfășura lucrări.
Soția l-a găsit inconștient
Familia a devenit îngrijorată după ce Ioan Corjuc nu a mai răspuns la telefon, potrivit monitorulsv.ro.
Soția acestuia s-a deplasat la hală, unde l-a găsit pe bărbat în stare de inconștiență. Din primele informații, acesta ar fi efectuat lucrări la înălțime, pe o scară, folosind un aparat de sudură.
Nu este clar, deocamdată, dacă bărbatul a căzut de pe scară sau dacă a fost lovit de un obiect în timpul lucrărilor. Împrejurările exacte urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.
Poliția verifică dacă a existat un atac
Circumstanțele incidentului au ridicat semne de întrebare, însă poliția nu confirmă în acest moment ipoteza unui atac.
Un element care complică ancheta este faptul că Ioan Corjuc se afla singur în hală atunci când s-a produs incidentul. În plus, în zona respectivă nu ar exista camere de supraveghere care să fi surprins momentul.
Echipe operative ale poliției au efectuat cercetări la fața locului și au verificat împrejurările în care consilierul județean a fost rănit.
A ajuns la spital cu traumatisme severe
Ioan Corjuc a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe miercuri seară, în jurul orei 23:30.
Potrivit informațiilor disponibile, medicii au constatat un traumatism cranian sever, precum și un traumatism facial grav.
Starea pacientului a impus transferul către un spital din Capitală. La solicitarea familiei, Ioan Corjuc a fost transportat cu elicopterul, în cursul nopții, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, unde a continuat să primească îngrijiri medicale.
Ancheta trebuie să stabilească ce s-a întâmplat
În prezent, circumstanțele în care Ioan Corjuc a suferit leziunile grave nu sunt pe deplin elucidate.
Ipoteza unui accident produs în timpul lucrărilor rămâne de stabilit prin cercetări, iar polițiștii verifică toate împrejurările relevante. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că bărbatul ar fi fost victima unei agresiuni.
Ancheta continuă pentru clarificarea succesiunii evenimentelor și pentru stabilirea exactă a modului în care consilierul județean a ajuns în stare de inconștiență.