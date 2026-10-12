O mamă a șase copii, salvată în ultima clipă de polițiști, după ce soțul a alertat autoritățile prin 112

O femeie din județul Caraș-Severin, mamă a șase copii, a fost salvată în ultimul moment, după ce soțul său a sunat la 112 și a anunțat că aceasta ar intenționa să își pună capăt zilelor. Bărbatul o văzuse în timpul unui apel video, într-o zonă împădurită, având asupra sa o funie. După aproximativ o oră și jumătate de căutări, polițiștii, voluntarii și salvatorii au găsit-o în stare gravă și au intervenit pentru a-i salva viața.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, intervenția a avut loc luni și a mobilizat mai multe echipe de căutare, un echipaj medical și localnici care s-au alăturat operațiunii.
Soțul a cerut ajutor după ce a văzut-o pe femeie în apelul video
Alarma a fost dată de soțul femeii, care a contactat serviciul de urgență 112 după ce, în timpul unei convorbiri video, și-a văzut soția într-o pădure, având asupra ei o funie.
Bărbatul nu a reușit să le ofere inițial autorităților o locație exactă, ceea ce a îngreunat identificarea zonei în care se afla femeia.
Polițiștii au trimis imediat echipaje în locurile în care aceasta ar fi putut ajunge. La căutări a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, pregătit să acorde asistență medicală de urgență.
În paralel, dispeceratul a transmis pe telefonul femeii un link prin care aceasta putea fi localizată. Încercarea nu a avut însă rezultatul dorit, deoarece linkul nu a fost accesat.
Căutări dificile într-o zonă împădurită din Caraș-Severin
Pentru a crește șansele de a o găsi la timp, polițiștii au primit sprijinul unor voluntari din localitatea Ciclova Română. Aceștia s-au alăturat echipelor de intervenție și au participat la căutările desfășurate pe teren dificil.
După aproximativ 90 de minute, femeia a fost descoperită într-o pădure aflată la circa 400 de metri de locuința sa. Salvatorii au găsit-o în stare critică, prinsă cu funia de o creangă a unui copac.
Situația necesita o intervenție imediată. Pentru a ajunge la ea, cei implicați în operațiune au traversat în grabă un curs de apă.
Un polițist și un angajat al primăriei au intervenit decisiv
Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițistul Ciprian, din cadrul Poliției Orașului Oravița, care cunoștea bine zona, a acționat împreună cu un angajat al primăriei din localitate.
Cei doi au reușit să ajungă la femeie, să o prindă și să o coboare la sol înainte să fie prea târziu.
Deși era inconștientă, aceasta prezenta semne vitale. Echipajul medical aflat în apropiere i-a acordat imediat primul ajutor, după care femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Intervenția coordonată a polițiștilor, voluntarilor și personalului medical a făcut posibilă salvarea femeii. Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au anunțat că aceasta și-a revenit și că, în prezent, se află în afara oricărui pericol.
Reacția promptă a soțului și eforturile echipelor de intervenție au fost esențiale pentru salvarea mamei celor șase copii.