O mamă a șase copii, salvată în ultima clipă de polițiști, după ce soțul a alertat autoritățile prin 112

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 00:01

O femeie din județul Caraș-Severin, mamă a șase copii, a fost salvată în ultimul moment, după ce soțul său a sunat la 112 și a anunțat că aceasta ar intenționa să își pună capăt zilelor. Bărbatul o văzuse în timpul unui apel video, într-o zonă împădurită, având asupra sa o funie. După aproximativ o oră și jumătate de căutări, polițiștii, voluntarii și salvatorii au găsit-o în stare gravă și au intervenit pentru a-i salva viața.

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