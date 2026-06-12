Eliminat de la Bacalaureat din cauza unei avertizări RO-ALERT. Coșmarul trăit de un elev în timpul examenului

Sursă: Realitatea.net

Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de Bacalaureat după ce telefonul mobil pe care îl avea asupra sa a început să sune în timpul probei, ca urmare a unei alerte RO-ALERT privind fenomene meteo periculoase transmise în județul Hunedoara.

Incidentul a avut loc joi, în timpul probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă străină. Potrivit regulamentului examenului, telefoanele mobile sunt interzise în sălile de examen, iar simpla deținere a unui astfel de dispozitiv atrage eliminarea candidatului.

Telefonul ar fi fost activat de alerta meteo

Inspectorul școlar general al județului Hunedoara, Maria Ștefănie, a declarat că cel mai probabil telefonul a emis semnalul sonor în urma mesajului RO-ALERT transmis pentru avertizarea populației cu privire la furtunile din zonă.

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenționări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen și nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului”, a declarat aceasta pentru Agerpres.

Nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni

Consecințele sunt severe pentru candidat. Conform regulamentului, elevii eliminați din examen pentru încălcarea regulilor nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au precizat că elevii au fost informați în repetate rânduri despre regulile examenului. În liceele din județ au fost organizate simulări și instruiri în care s-a explicat clar că telefoanele mobile și alte dispozitive electronice sunt interzise în sălile de examen.

Peste 2.300 de candidați înscriși în județul Hunedoara

La sesiunea actuală a examenului de Bacalaureat din județul Hunedoara s-au înscris 2.347 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 2.010 provin din promoția curentă, iar 337 din promoții anterioare. Probele de evaluare a competențelor nu sunt notate, candidații primind calificative. Totuși, participarea la acestea este obligatorie, iar cei care nu susțin aceste probe nu pot intra ulterior în examenul scris de Bacalaureat.