Carambol cu trei mașini pe DN 38, între Moviliţa şi Techirghiol: un mort și doi răniți. Traficul este blocat pe ambele sensuri- FOTO

Publicat 8 oct. 2026, 12:03 Actualizat 8 oct. 2026, 12:59

Un accident rutier grav în care au fost implicate trei autovehicule s-a produs, joi, pe DN 38, între localitățile Movilița și Techirghiol, în județul Constanța. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.

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