Carambol cu trei mașini pe DN 38, între Moviliţa şi Techirghiol: un mort și doi răniți. Traficul este blocat pe ambele sensuri- FOTO

Un accident rutier grav în care au fost implicate trei autovehicule s-a produs, joi, pe DN 38, între localitățile Movilița și Techirghiol, în județul Constanța. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.
Accident pe DN 38, între Movilița și Techirghiol
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, joi, în jurul orei 10.15, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 38, între localităţile Moviliţa şi Techirghiol.
”Din primele informaţii, se pare că impactul s-ar fi produs între un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, o autoutilitară şi un autoturism. La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative”, au anunţat poliţiştii.
O persoană a murit, iar alte două sunt rănite
De asemenea, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că în urma accidentului rutier o persoană a decedat, iar alte două au fost rănite, una suferind contuzii toracice și traumatism la membrele superioare, iar cealaltă traumatism toracic și fractură deschisă la un membru inferior.
La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD şi un echipaj de descarcerare, care au preluat victimele rănite și le-au transportat la spital.