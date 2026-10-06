Bilanț tragic după atacul cu dronă din Marea Neagră. 11 marinari au ajuns la spital, alți doi au murit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 09:15

Unsprezece marinari salvați de pe nava comercială lovită de o dronă în Marea Neagră au fost transportați, luni, 5 octombrie, la Spitalul Județean Constanța. Trei dintre ei au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale, în timp ce alți doi membri ai echipajului au fost găsiți morți.

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