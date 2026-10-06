Bilanț tragic după atacul cu dronă din Marea Neagră. 11 marinari au ajuns la spital, alți doi au murit

Unsprezece marinari salvați de pe nava comercială lovită de o dronă în Marea Neagră au fost transportați, luni, 5 octombrie, la Spitalul Județean Constanța. Trei dintre ei au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale, în timp ce alți doi membri ai echipajului au fost găsiți morți.
Primii trei marinari salvați în urma atacului cu dronă din Marea Neagră au ajuns la spital în cursul după-amiezii. Aceștia prezentau diferite traumatisme și au fost preluați de medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe.
Încă opt marinari au ajuns la spital în cursul serii
Mai târziu, în cursul serii, alți opt membri ai echipajului au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța pentru investigații și îngrijiri medicale. La sosirea în spital, aceștia prezentau traumatisme minore. Reprezentanții unității medicale au transmis că, cel mai probabil, marinarii vor putea pleca după finalizarea investigațiilor, dacă medicii nu constată probleme care să necesite internarea.
În total, 11 marinari au ajuns luni la UPU Constanța. Trei dintre ei au rămas internați pentru supraveghere și tratament de specialitate.
Doi membri ai echipajului au fost găsiți morți
Bilanțul incidentului este însă unul tragic. Din totalul de 13 marinari aflați la bord, doi au fost găsiți morți. Operațiunea de salvare a fost declanșată după ce nava comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Cei 11 supraviețuitori au fost recuperați și aduși la țărm, unde au fost evaluați de echipele medicale, conform presei locale.
Nava s-a scufundat parțial la pupa
În urma atacului și a avariilor suferite, nava s-a înclinat puternic și s-a scufundat parțial în zona pupei. Autoritățile continuă să urmărească situația vasului după incidentul produs în largul Mării Negre.