Alertă aeriană în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alerta a durat până după ora 02:00, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Forțele Aeriene Române au fost mobilizate în cursul nopții, după ce sistemele de supraveghere au semnalat prezența unei ținte aeriene la aproximativ 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. În urma detectării acesteia, două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.
Misiunea a fost declanșată în contextul monitorizării situației de securitate din apropierea granițelor României. Aeronavele militare au fost ridicate de la sol pentru a asigura supravegherea și protejarea spațiului aerian național, în timp ce autoritățile au activat procedurile de alertare a populației din zonele care ar fi putut fi expuse unui eventual pericol.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost identificată în afara teritoriului României, iar pe parcursul incidentului nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian național.
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea. Alerta a durat până la ora 02:14
În urma situației semnalate în apropierea graniței, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.
La ora 00:46, locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați asupra situației de securitate. Măsura a fost luată preventiv, în condițiile în care autoritățile militare monitorizau ținta aeriană detectată în apropierea teritoriului românesc. Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 02:14, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia. Astfel, timp de aproape o oră și jumătate de la transmiterea mesajului RO-Alert, populația din nordul județului Tulcea s-a aflat sub măsurile de avertizare instituite de autorități.
Ministerul Apărării Naționale a precizat că incidentul nu s-a soldat cu pătrunderi în spațiul aerian al României. Cele două aeronave F-16 au fost mobilizate în cadrul misiunilor de Poliție Aeriană, pentru supravegherea situației din apropierea frontierei.