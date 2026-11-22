Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 07:29

Alertă aeriană în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alerta a durat până după ora 02:00, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

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