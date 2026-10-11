Anunț de ultimă oră despre Centrala Cernavodă! Reactoarele nu pot fi repornite. Ce transmite Nuclearelectrica
Centrala de la Cernavodă
Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură, situaţie care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, iar reluarea funcţionării acestora depinde de nivelul Dunării, a informat, duminică, Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN).
Reprezentanții companiei au explicat că cele două reactoare vor rămâne oprite până când condițiile vor permite reluarea producției de energie electrică în siguranță. Deși nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează activitatea centralei, Nuclearelectrica dă asigurări că sistemele de răcire funcționează în condiții de siguranță și că nu există riscuri pentru securitatea nucleară.
Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite. Ce anunță Nuclearelectrica
Într-un comunicat transmis duminică, Nuclearelectrica a precizat că centrala dispune de mai multe sisteme de răcire, proiectate să funcționeze la niveluri diferite ale apei. Acestea sunt utilizate în funcție de condițiile tehnice, astfel încât securitatea nucleară să fie asigurată permanent, inclusiv atunci când reactoarele nu produc energie electrică.
„Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (SNN) informează că Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură. Această situaţie nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcţioneze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate şi utilizate în funcţie de parametri tehnici specifici. Astfel, funcţiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment”, se arată în comunicatul companiei.
Când vor putea fi repornite cele două reactoare de la Cernavodă
Nuclearelectrica a explicat că măsurile luate de autoritățile române pentru gestionarea nivelului Dunării vin în completarea sistemelor de siguranță ale centralei. Aceste intervenții contribuie la protejarea pompelor și la menținerea mai multor posibilități de răcire. Compania precizează că oprirea reactoarelor afectează exclusiv producția de energie, iar repornirea va avea loc doar atunci când nivelul fluviului va permite acest lucru.
„Măsurile adoptate de autorităţile române contribuie la menţinerea nivelului de redundanţă a sistemelor de răcire ale centralei, în special pentru protecţia pompelor. Aceste măsuri completează sistemele proprii ale CNE Cernavodă şi reflectă buna colaborare cu toate instituţiile implicate.
Pe întreaga perioadă în care Unităţile 1 şi 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice şi echipe de specialişti alocate permanent. Situaţia afectează exclusiv producţia de energie electrică. Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unităţile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă”, precizează Nuclearelectrica.
Directorul Nuclearelectrica explică situația: „Securitatea nucleară este prioritatea absolută”
Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a declarat că situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie electrică, însă nu reprezintă un pericol pentru securitatea nucleară. Acesta a explicat că perioada în care reactoarele sunt oprite este folosită pentru lucrări de mentenanță și pentru identificarea unor soluții care să reducă efectele unor probleme similare în viitor.
„Securitatea nucleară este, în permanenţă, prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă faţă unei game largi de scenarii, iar funcţiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită.
Situaţia actuală este dificilă din perspectiva producţiei de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securităţii nucleare, prin tehnologie, proiect şi expertiza echipelor noastre. Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activităţi de mentenanţă şi de creştere a rezilienţei, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranţă a unităţilor. În paralel, am iniţiat consultări cu experţi pentru a identifica cele mai bune soluţii pe termen mediu şi lung, astfel încât impactul unor situaţii similare să fie redus cât mai mult în viitor”, a declarat Mihai Laurenţiu Gioară.
Nuclearelectrica a mai anunțat că va transmite un nou comunicat atunci când cele două unități vor putea fi reconectate la Sistemul Energetic Național. Până atunci, reactoarele vor rămâne oprite, iar echipele de specialiști vor continua să monitorizeze și să gestioneze situația.
Cristian Bușoi: „NU există niciun risc pentru securitatea nucleară”
La rândul său, Cristian Bușoi a transmis duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook, că situația de la Cernavodă este sub control. Acesta a explicat că nivelul foarte scăzut al Dunării a impus menținerea celor două unități în stare oprită, însă sistemele de siguranță ale
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