Anunț de ultimă oră despre Centrala Cernavodă! Reactoarele nu pot fi repornite. Ce transmite Nuclearelectrica

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 16:05

Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură, situaţie care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, iar reluarea funcţionării acestora depinde de nivelul Dunării, a informat, duminică, Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre centrala cernavoda