Secretul unui chinez de 101 ani, perfect sănătos, deși dieta lui i-ar surprinde pe mulți. Ce mănâncă și ce bea în fiecare zi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 22:18

Un bărbat din China, care a ajuns la venerabila vârstă de 101 ani, a devenit viral pe rețelele sociale datorită stilului său alimentar neobișnuit. Lu Shizeng, din provincia Zhejiang, susține că se simte foarte bine, deși printre băuturile sale preferate se numără Coca-Cola și Sprite, consumate în mod regulat. Povestea sa a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales în contextul în care tot mai mulți tineri acordă o atenție deosebită dietelor sănătoase și reducerii consumului de zahăr.

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