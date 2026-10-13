Secretul unui chinez de 101 ani, perfect sănătos, deși dieta lui i-ar surprinde pe mulți. Ce mănâncă și ce bea în fiecare zi

Un bărbat din China, care a ajuns la venerabila vârstă de 101 ani, a devenit viral pe rețelele sociale datorită stilului său alimentar neobișnuit. Lu Shizeng, din provincia Zhejiang, susține că se simte foarte bine, deși printre băuturile sale preferate se numără Coca-Cola și Sprite, consumate în mod regulat. Povestea sa a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales în contextul în care tot mai mulți tineri acordă o atenție deosebită dietelor sănătoase și reducerii consumului de zahăr.
Secretul unui chinez care a ajuns la 101 ani: mâncare pe placul său și o rutină strictă
Potrivit publicației South China Morning Post, Lu Shizeng locuiește într-o zonă rurală din provincia Zhejiang și este cunoscut pentru preferințele sale culinare. În loc să urmeze reguli alimentare stricte, bărbatul își alege mâncarea în funcție de propriile gusturi.
O dată la aproximativ cinci zile, acesta merge la piața din oraș pentru a cumpăra pește, fructe de mare, carne de porc și legume. Până anul trecut, Lu se deplasa singur cu tricicleta, însă, după ce a suferit o căzătură, familia i-a interzis să mai conducă vehiculul, pentru a evita alte incidente.
Chiar și acum, bărbatul acordă o importanță deosebită alimentelor pe care le consumă și spune că își cheltuiește o mare parte din economii pentru a-și satisface poftele culinare.
Cei doi fii ai săi, dintre care unul locuiește la Beijing, iar celălalt administrează o fabrică în apropiere, au angajat o persoană care să îl ajute în activitățile zilnice.
Potrivit acesteia, Lu are în continuare un apetit impresionant. La o singură masă poate mânca o jumătate de bol de orez și o farfurie întreagă de crabi, semn că pofta de mâncare nu pare să îi lipsească nici la această vârstă.
Coca-Cola, Sprite și câteva picături de vin alb, printre preferințele sale
Unul dintre detaliile care au atras cel mai mult atenția internauților este pasiunea bărbatului pentru băuturile carbogazoase. Lu își face provizii de Coca-Cola și Sprite, iar băutura sa preferată este Sprite-ul rece, în care obișnuiește să adauge câteva picături de vin alb.
Preferințele sale nu se limitează însă la băuturi. Bărbatului îi plac și fructele dulci, în special pepenele verde, perele și mandarinele.
Obiceiurile sale contrastează cu tendințele alimentare adoptate de numeroși tineri din China, care încearcă să reducă zahărul și să urmeze diete considerate benefice pentru sănătate.
Povestea lui Lu a alimentat dezbateri pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au remarcat ironia faptului că un om ajuns la 101 ani consumă băuturi cu zahăr, în timp ce alții au subliniat că longevitatea nu poate fi explicată printr-un singur obicei.
Este important de precizat că experiența unui singur om nu demonstrează că băuturile carbogazoase sau consumul de zahăr contribuie la o viață lungă. În general, specialiștii recomandă limitarea băuturilor îndulcite, deoarece consumul frecvent poate crește riscul unor probleme de sănătate.
Programul zilnic al bărbatului de 101 ani
Dincolo de preferințele sale alimentare, Lu respectă un program zilnic relativ stabil. Cina este servită în jurul orei 17:00, după care se pregătește de odihnă. De regulă, adoarme în jurul orei 20:00 și se trezește la aproximativ 4:00 dimineața.
Chiar dacă se trezește devreme, nu se ridică imediat din pat, ci își mai acordă două ore de relaxare înainte de a-și începe ziua. În plus, obișnuiește să doarmă și la prânz.
Bărbatul este mulțumit de starea sa fizică și spune că își păstrează destul de bine memoria, inclusiv în ceea ce privește întâmplările din tinerețe. El afirmă că răcește rar și că are o tensiune arterială relativ scăzută.
„Unii oameni în vârstă pot suferi un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc, de asemenea, destul de bine lucruri din tinerețe”, a povestit Lu, potrivit relatărilor publicate în presa chineză.
Câți bani primește lunar un centenar din provincia Zhejiang
Pe lângă sprijinul oferit de familie, Lu beneficiază și de o indemnizație destinată persoanelor vârstnice. Conform informațiilor prezentate în relatarea despre cazul său, în provincia Zhejiang, persoanele care au împlinit 100 de ani primesc lunar 800 de yuani, echivalentul a aproximativ 120 de dolari.
În schimb, persoanele cu vârste cuprinse între 90 și 99 de ani beneficiază de o sumă lunară de 100 de yuani, potrivit aceleiași surse.
Povestea bărbatului a generat numeroase comentarii în mediul online. Unii utilizatori au pus longevitatea sa pe seama unei dispoziții bune și a unui program regulat de somn, în timp ce alții au remarcat că genetica poate avea un rol important în durata vieții.
Un internaut a comentat, în mod ironic, că atingerea vârstei de 101 ani în timp ce consumă Coca-Cola nu este tocmai vestea pe care ar dori să o audă specialiștii preocupați de alimentația sănătoasă.
Cazul lui Lu Shizeng rămâne o poveste neobișnuită despre bătrânețe și preferințe personale.