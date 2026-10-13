Cum elimini mirosurile neplăcute din frigider cu ingrediente pe care le ai deja în casă. Trucuri simple și eficiente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 18:09

Mirosurile neplăcute din frigider pot să apară chiar și atunci când aparatul este folosit corect. Resturile de mâncare, brânzeturile cu aromă puternică, ceapa sau alimentele uitate pe rafturi pot contribui la apariția unui miros persistent, greu de îndepărtat. Din fericire, există câteva soluții simple, cu ingrediente pe care le ai deja în bucătărie, care te pot ajuta să menții frigiderul curat și să reduci mirosurile deranjante.

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