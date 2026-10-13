Comoda TV și fotoliul/canapeaua extensibilă, pairing-ul perfect pentru sufrageria ta

La prima vedere, combinația pare evidentă. Televizorul are nevoie de un suport, iar tu ai nevoie de un loc confortabil de unde să îl privești. Până la urmă, sufrageria este unul dintre spațiile casei care trebuie să facă mai multe lucruri în același timp (chiar dacă la prima vedere pare să fie locul în care te relaxezi) - aici îți bei cafeaua dimineața, urmărești un film seara, primești prieteni, te retragi pentru câteva ore cu o carte, răspunzi la câteva e-mailuri și, dacă locuința nu este foarte generoasă, tot aici trebuie să găsești și o soluție pentru musafirii care rămân peste noapte.
De aceea, amenajarea livingului s-a transformat mai degrabă într-un exercițiu de echilibru între confort, aspect și folosirea inteligentă a fiecărui metru pătrat. Două piese de mobilier pot schimba surprinzător de mult felul în care funcționează această cameră: o comodă TV bine aleasă și un fotoliu extensibil sau o canapea extensibilă potrivită spațiului tău.
De ce comoda TV și mobilierul extensibil funcționează atât de bine împreună?
Comoda TV și canapeaua sau fotoliul extensibil sunt două puncte importante ale organizării: una definește zona vizuală principală, cealaltă stabilește locul din care te bucuri de ea.
Când intri în sufragerie, privirea caută (aproape) instinctiv un punct de interes, iar în multe dintre locuințe, acesta este televizorul sau peretele media. În partea opusă, fotoliul extensibil sau canapeaua extensibilă creează centrul de confort.
Partea interesantă este că piesele extensibile adaugă încă o funcție întregului ansamblu. Ziua, ai un living organizat pentru relaxare și socializare. Seara, atunci când situația o cere, aceeași cameră poate deveni un dormitor suplimentar.
Comoda nu este doar mobilierul-suport al televizorului
Poate fi tentant să privești comoda TV strict ca piesa pe care așezi televizorul; rolul acesteia este mult mai important - o comodă TV te ajută să controlezi unul dintre cele mai aglomerate vizual puncte ale sufrageriei. În jurul televizorului apar rapid cabluri, routere, console de gaming, telecomenzi, boxe, încărcătoare și diferite accesorii. Dacă toate rămân la vedere, chiar și un living atent decorat va părea dezordonat.
În general, îți va fi mai ușor să creezi un aspect echilibrat atunci când comoda este cel puțin la fel de lată ca televizorul și, în multe amenajări, chiar puțin mai lată. Această diferență oferă un efect vizual stabil și îți permite să adaugi discret câteva elemente decorative. Poate fi vorba despre o lampă, o vază, câteva cărți sau o plantă.
Comodă suspendată sau comodă cu picioare?
O comodă TV suspendată face camera să pară mai aerisită. Este o opțiune foarte interesantă dacă ai un living mic sau dacă preferi amenajările minimaliste.
În schimb, modelul de comode TV pentru living cu picioare aduce mai multă personalitate încăperii. Modelele cu finisaje din lemn și picioare ușor înclinate pot completa foarte bine interioarele scandinave, retro sau mid-century.
Fotoliul extensibil, soluția pentru livingurile compacte
Cu spațiul limitat, fotoliul extensibil este un exemplu foarte bun de mobilier care îți oferă mai mult. Ziua îl poți folosi pentru citit, film sau pur și simplu pentru momentele în care vrei să stai separat de canapea, iar când ai nevoie de un loc suplimentar de dormit îl extinzi.
Această flexibilitate îl face potrivit pentru garsoniere, apartamente mici, camere de oaspeți sau sufragerii care trebuie să îndeplinească mai multe roluri. Un avantaj uriaș în ceea ce privește fotolii extensibile este că îți oferă mai multă libertate în amenajare decât o canapea mare.
Canapeaua extensibilă, centrul sufrageriei
Dacă fotoliul extensibil este ”campionul” flexibilității în camerele mici, canapeaua extensibilă este piesa centrală a unui living de familie. Pe ea te așezi seara, acolo se adună prietenii și tot acolo ajungi probabil într-o duminică după-amiază când vrei să urmărești un serial sau să citești.
O canapea extensibilă trebuie analizată de două ori: o dată închisă și o dată deschisă. În timpul zilei trebuie să lase suficient loc pentru circulație. Atunci când o transformi în pat trebuie să poți continua să folosești camera fără să muți jumătate din mobilier.
Dacă masa de cafea trebuie împinsă, acest lucru este firesc. Dacă trebuie să muți comoda TV, fotolii, plante și alte obiecte de fiecare dată când desfaci canapeaua, configurația nu mai este la fel de practică.