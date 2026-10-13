Comoda TV și fotoliul/canapeaua extensibilă, pairing-ul perfect pentru sufrageria ta

Scris de Catalina Anghel Publicat: 13 oct. 2026, 14:52

La prima vedere, combinația pare evidentă. Televizorul are nevoie de un suport, iar tu ai nevoie de un loc confortabil de unde să îl privești. Până la urmă, sufrageria este unul dintre spațiile casei care trebuie să facă mai multe lucruri în același timp (chiar dacă la prima vedere pare să fie locul în care te relaxezi) - aici îți bei cafeaua dimineața, urmărești un film seara, primești prieteni, te retragi pentru câteva ore cu o carte, răspunzi la câteva e-mailuri și, dacă locuința nu este foarte generoasă, tot aici trebuie să găsești și o soluție pentru musafirii care rămân peste noapte.

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