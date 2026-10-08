Cum alegi mărimea corectă la cămașă: 5 detalii la care să fii atent

Scris de Catalina Anghel Publicat: 8 oct. 2026, 15:13

O cămașă bună poate face o ținută să arate impecabil, dar numai dacă îți vine cum trebuie. Gulerul care strânge, mânecile care acoperă jumătate din palmă sau nasturii care se întind peste piept strică imediat impresia, oricât de frumos ar fi materialul. Iar când cumperi online, fără o cabină de probă la îndemână, riscul de a greși mărimea pare și mai mare.

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