Cum alegi mărimea corectă la cămașă: 5 detalii la care să fii atent
Cum alegi mărimea corectă la cămașă
O cămașă bună poate face o ținută să arate impecabil, dar numai dacă îți vine cum trebuie. Gulerul care strânge, mânecile care acoperă jumătate din palmă sau nasturii care se întind peste piept strică imediat impresia, oricât de frumos ar fi materialul. Iar când cumperi online, fără o cabină de probă la îndemână, riscul de a greși mărimea pare și mai mare.
Vestea bună este că alegerea corectă nu ține de noroc, ci de câteva măsurători simple și de atenția la detalii. Odată ce știi ce să verifici, poți comanda cu încredere și poți recunoaște imediat o cămașă care ți se potrivește. Iată cele cinci detalii care fac diferența dintre o cămașă care doar încape și una care pare croită pentru tine.
Gulerul: confortabil, dar fără spațiu în exces
Gulerul este primul lucru pe care îl verifici atunci când alegi o cămașă de bărbați, mai ales dacă o porți cu cravată. Încheiat până sus, trebuie să-ți permită să strecori două degete între guler și gât, fără să simți presiune. Dacă încap mai multe degete, gulerul va sta lăsat și va arăta neglijent, iar dacă nu încape niciunul, devine inconfortabil după doar câteva ore.
Ca să afli mărimea corectă, măsoară circumferința gâtului cu un centimetru de croitorie, la baza acestuia, acolo unde ar sta gulerul. Adaugă aproximativ un centimetru pentru confort și compară rezultatul cu tabelul de mărimi al producătorului. Multe mărci indică direct mărimea gulerului în centimetri, ceea ce face alegerea mult mai precisă decât simplul S, M sau L.
Umerii: cusătura la locul ei
Umerii sunt cel mai greu de ajustat la croitor, așa că merită să le acorzi atenție încă de la început. Cusătura care unește mâneca de corpul cămășii trebuie să cadă exact pe osul umărului. Dacă alunecă spre braț, cămașa e prea mare și va arăta largă, iar dacă urcă spre gât, e prea mică și îți va limita mișcările.
Un test simplu este să-ți încrucișezi brațele în față sau să întinzi mâna ca pentru o strângere de mână. O cămașă potrivită la umeri nu trage de-a lungul spatelui și nu formează cute tensionate între omoplați. Dacă simți că materialul te strânge când te miști, alege mărimea următoare sau un model cu croială mai lejeră.
Mânecile: lungimea care contează
Mânecile prea lungi îți dau un aer dezordonat, iar cele prea scurte par împrumutate de la un frate mai mic. Lungimea corectă este cea la care manșeta se oprește exact la încheietura mâinii, acolo unde începe palma, atunci când brațele stau relaxate pe lângă corp. Așa, manșeta rămâne la locul ei chiar și când îndoi coatele sau întinzi mâna.
Dacă porți des sacou sau blazer, cămașa ar trebui să depășească mâneca acestuia cu aproximativ un centimetru. E un detaliu mic, dar care spune mult despre atenția la ținută. Verifică și lățimea mânecii: aceasta trebuie să permită mișcarea liberă, fără să atârne în exces, mai ales la modelele slim fit.
Corpul: croiala potrivită siluetei
Chiar dacă gulerul și mânecile sunt perfecte, corpul cămășii poate strica tot. Semnul clasic al unei cămăși prea strâmte sunt cutele în formă de X care apar în jurul nasturilor, la piept sau la abdomen. La polul opus, materialul care se adună în falduri la talie, mai ales când porți cămașa băgată în pantaloni, arată că modelul e prea larg.
Alege croiala în funcție de siluetă și de stilul tău:
slim fit - strânsă pe corp, potrivită pentru siluetele suple și atletice;
tailored fit - la mijloc între slim și regular, cu talia ușor ajustată;
regular fit - echilibrată, cu puțin spațiu în plus la talie, ideală pentru purtarea zilnică;
comfort fit - mai lejeră, pentru cei care pun accent pe libertatea de mișcare.
Lungimea: în funcție de cum o porți
Lungimea cămășii depinde de felul în care vrei să o porți. Cămășile clasice, gândite pentru a fi băgate în pantaloni, sunt mai lungi și au tivul rotunjit, ca să nu iasă la fiecare mișcare. Cele casual, purtate pe deasupra, ar trebui să se oprească aproximativ la jumătatea fermoarului pantalonilor sau puțin mai jos, astfel încât să nu acopere complet buzunarele.
Pentru o probă rapidă, verifică:
ridicarea brațelor - cămașa băgată în pantaloni nu trebuie să iasă afară;
aplecarea - tivul nu trebuie să tragă sau să lase spatele descoperit;
statul pe scaun - nasturii nu trebuie să se întindă la abdomen;
privirea în oglindă - cămașa purtată pe deasupra nu trebuie să arate ca o tunică.
O cămașă potrivită nu se recunoaște doar după numărul de pe etichetă, ci după cum îți vine la guler, la umeri, la mâneci și pe corp. Cu un centimetru de croitorie și câteva minute de atenție, poți evita retururile și poți construi o garderobă în care fiecare piesă îți stă bine. Așa că notează-ți măsurile, verifică tabelul de mărimi și alege cămășile care par făcute special pentru tine.
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