Calendar ortodox 13 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce semnificație are ziua

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 07:22

Marți, 13 octombrie 2026, credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie. În calendarul ortodox al zilei este amintită și Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași, un moment cu semnificație spirituală pentru credincioșii care cinstesc tradiția apostolică și mărturisirea credinței creștine.

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