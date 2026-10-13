Calendar ortodox 13 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce semnificație are ziua

Marți, 13 octombrie 2026, credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie. În calendarul ortodox al zilei este amintită și Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași, un moment cu semnificație spirituală pentru credincioșii care cinstesc tradiția apostolică și mărturisirea credinței creștine.
Calendar ortodox 13 octombrie 2026: ce sărbătoare este astăzi
Potrivit calendarului creștin-ortodox, ziua de 13 octombrie este dedicată pomenirii mai multor sfinți care au rămas în tradiția Bisericii drept exemple de statornicie și curaj în credință. Printre aceștia se numără Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie.
Totodată, în calendarele ortodoxe românești este consemnată Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sfântul Andrei, cunoscut în tradiția creștină drept „cel întâi chemat”, ocupă un loc important în spiritualitatea românească, fiind cinstit și ca ocrotitor al României.
Cine au fost Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
Sfinții Mucenici pomeniți pe 13 octombrie sunt cinstiți pentru mărturisirea credinței creștine în vremuri de persecuție. Tradiția Bisericii păstrează memoria martirilor care au ales să rămână credincioși lui Hristos, chiar și atunci când acest lucru le-a pus viața în pericol.
Prin exemplul lor, mucenicii sunt considerați modele de curaj, răbdare și fidelitate față de convingerile religioase. Pomenirea lor reprezintă un prilej de rugăciune și de reflecție asupra puterii credinței în fața încercărilor.
În spiritualitatea ortodoxă, cinstirea sfinților nu se limitează la evocarea unor evenimente din trecut, ci urmărește și transmiterea unor valori precum iubirea aproapelui, smerenia și statornicia în bine.
Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași
Sfântul Apostol Andrei este una dintre figurile centrale ale creștinismului timpuriu. Potrivit Noului Testament, el a fost unul dintre primii ucenici care L-au urmat pe Iisus Hristos, iar tradiția Bisericii Ortodoxe Române îl consideră propovăduitor al Evangheliei pe teritoriul actual al României.
Menționarea Aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași în calendarul zilei subliniază legătura dintre cinstirea apostolilor și viața religioasă a comunităților ortodoxe. Aducerea sfintelor moaște este, în tradiția Bisericii, un prilej de rugăciune, binecuvântare și apropiere de valorile credinței.
Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit în mod deosebit în fiecare an la 30 noiembrie, dată marcată în calendarul ortodox drept ziua sa de pomenire.
Se ține post pe 13 octombrie 2026?
Conform calendarului ortodox pentru anul 2026, marți, 13 octombrie, nu este zi de post. Credincioșii nu au o rânduială generală de post pentru această zi, spre deosebire de zilele de miercuri și vineri, când Biserica păstrează, de regulă, zilele de post, cu excepțiile prevăzute de calendar.
Pentru cei care doresc să marcheze ziua din punct de vedere spiritual, participarea la Sfânta Liturghie, rugăciunea și faptele de milostenie rămân modalități prin care pot cinsti pomenirea sfinților.
Ce urmează în calendarul ortodox
Următoarea zi importantă din calendarul ortodox este 14 octombrie, când Biserica o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, una dintre cele mai iubite sfinte din România. Pelerinajul la moaștele sale atrage anual numeroși credincioși, în special la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Astfel, ziua de 13 octombrie reprezintă un moment de pregătire spirituală înaintea sărbătorii Sfintei Parascheva, invitând credincioșii la rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine.
Sărbătoarea zilei, 7 octombrie: Doi mari Sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar - Realitatea.NET
surse: Calendarul Patriarhiei Române și Calendarul creștin-ortodox 2026