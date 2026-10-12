Cum aerisești corect caloriferele înainte de sezonul rece. Greșeala colosală pe care foarte mulți oameni o fac

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 11:33

Aerisierea caloriferelor este una dintre operațiunile importante pentru funcționarea eficientă a sistemului de încălzire, mai ales înainte de sezonul rece. Atunci când aerul se acumulează în interiorul radiatoarelor, acestea se pot încălzi neuniform, iar unele camere pot rămâne mai reci decât altele. Pentru a evita astfel de probleme, este important să respecți câțiva pași și să verifici presiunea centralei după terminarea operațiunii.

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