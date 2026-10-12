Cum aerisești corect caloriferele înainte de sezonul rece. Greșeala colosală pe care foarte mulți oameni o fac

Aerisierea caloriferelor este una dintre operațiunile importante pentru funcționarea eficientă a sistemului de încălzire, mai ales înainte de sezonul rece. Atunci când aerul se acumulează în interiorul radiatoarelor, acestea se pot încălzi neuniform, iar unele camere pot rămâne mai reci decât altele. Pentru a evita astfel de probleme, este important să respecți câțiva pași și să verifici presiunea centralei după terminarea operațiunii.
În ce ordine se aerisesc caloriferele dintr-o casă cu etaj
Pentru locuințele cu parter și etaj, un ghid publicat de Vaillant recomandă începerea verificărilor de la nivelul inferior și continuarea cu radiatoarele de la etaj. Această succesiune oferă o modalitate simplă de organizare a operațiunii, fără deplasări repetate între nivelurile casei.
Totuși, ordinea de aerisire poate depinde de configurația instalației de încălzire. Nu există o regulă universală potrivit căreia trebuie început întotdeauna cu radiatorul cel mai apropiat de centrală sau cu cel mai îndepărtat.
În cazul locuințelor cu un singur nivel, diferența dintre parter și etaj nu se aplică. În toate situațiile, este recomandat să fie respectate instrucțiunile producătorului centralei și ale instalației de încălzire.
Cum îți dai seama că un calorifer are aer
Unul dintre cele mai cunoscute semne ale acumulării de aer este încălzirea neuniformă a radiatorului. Dacă partea inferioară este caldă, dar zona superioară rămâne rece sau se încălzește mult mai greu, poate fi necesară aerisirea.
Pentru a verifica funcționarea caloriferelor, pornește încălzirea și observă dacă acestea se încălzesc uniform. După verificare, oprește sistemul și lasă radiatoarele să se răcească înainte de a începe aerisirea. Evită să deschizi aerisitorul atunci când apa este fierbinte, deoarece există riscul de arsuri.
Dacă radiatorul este cald în partea de sus, dar rămâne rece în partea de jos, cauza poate fi diferită. Depunerile acumulate în interior pot împiedica circulația corespunzătoare a apei. Într-o asemenea situație, simpla aerisire poate să nu rezolve problema, fiind necesară verificarea instalației de către un specialist.
Cum aerisești corect caloriferele, pas cu pas
Pentru aerisirea unui radiator, ai nevoie de o cheie potrivită pentru aerisitor și de o lavetă sau un recipient mic pentru colectarea apei.
Urmează acești pași:
Oprește încălzirea și lasă caloriferul să se răcească. Nu începe operațiunea cât timp radiatorul și apa din instalație sunt fierbinți.
Identifică aerisitorul. Acesta se află, de regulă, în partea superioară a caloriferului.
Deschide aerisitorul încet. Folosește cheia potrivită și evită deschiderea bruscă a ventilului.
Lasă aerul să iasă. La început, poți auzi un șuierat specific evacuării aerului acumulat.
Închide aerisitorul când apa curge constant. Nu este necesar să golești radiatorul. Strânge ventilul cu grijă, fără să forțezi mecanismul.
Șterge eventualele picături de apă. Repetă procedura pentru celelalte calorifere care prezintă semne de aer acumulat.
Este important să nu desfaci complet aerisitorul și să nu îl strângi excesiv la final. Dacă ventilul este blocat, deteriorat sau prezintă scurgeri, solicită ajutorul unui instalator.
De ce trebuie verificată presiunea centralei după aerisire
După eliminarea aerului din calorifere, presiunea din instalația de încălzire poate să scadă, deoarece în timpul operațiunii se poate evacua și o anumită cantitate de apă.
Din acest motiv, după aerisire, verifică manometrul sau indicatorul de presiune al centralei. Valoarea trebuie comparată cu intervalul recomandat în manualul modelului pe care îl folosești.
Dacă presiunea este prea mică, completează instalația numai conform instrucțiunilor producătorului. Nu aplica automat o valoare întâlnită la alte centrale, deoarece presiunea necesară poate varia în funcție de model și de configurația sistemului.
După verificarea presiunii, repornește încălzirea și urmărește dacă radiatoarele se încălzesc uniform. Dacă presiunea scade din nou într-un timp scurt, este indicată verificarea instalației de către un specialist.
Caloriferele rămân reci după aerisire? Poate fi necesară echilibrarea instalației
Aerisirea caloriferelor și echilibrarea sistemului de încălzire sunt două operațiuni diferite. Aerisirea elimină aerul acumulat în radiatoare, în timp ce echilibrarea urmărește distribuirea corespunzătoare a apei către toate caloriferele din locuință.
Dacă unele radiatoare se încălzesc repede, iar altele rămân reci sau au nevoie de mult timp pentru a ajunge la temperatura dorită, este posibil ca debitul de apă să nu fie distribuit uniform.
În acest caz, aerisirea nu rezolvă neapărat problema. Cauza poate fi legată de reglajele instalației, de circulația insuficientă a apei sau de depunerile din interiorul radiatoarelor și al conductelor.
Dacă problema persistă după aerisire și verificarea presiunii, cere unui instalator să evalueze întregul sistem. Evită să modifici la întâmplare robinetele de retur, deoarece reglarea unui singur calorifer poate influența funcționarea celorlalte radiatoare.