Calendar ortodox 12 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce semnificație are ziua

Credincioșii ortodocși îi pomenesc luni, 12 octombrie 2026, pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic, care și-au jertfit viața pentru credința în Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, precum și pe Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei. Ziua este dedicată rugăciunii și cinstirii celor care au rămas statornici în credință, chiar și în fața suferinței. Data nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox românesc și nu este zi de post.
Ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 12 octombrie 2026
Potrivit calendarului creștin ortodox, în această zi sunt pomeniți Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic, alături de Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei.
Pomenirea celor trei mucenici amintește de persecuțiile la care au fost supuși creștinii în primele secole ale Bisericii. Prin exemplul lor, aceștia sunt considerați modele de curaj, statornicie și mărturisire a credinței.
Totodată, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ierarh Cosma al Maiumei, cunoscut pentru contribuția sa la imnografia și viața liturgică ortodoxă.
Cine au fost Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic
Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic au trăit în vremea persecuțiilor declanșate împotriva creștinilor în timpul împăraților Dioclețian și Maximian, la începutul secolului al IV-lea.
Potrivit tradiției bisericești, cei trei au fost prinși și întemnițați în Pompeiopolis, în Cilicia, după ce și-au mărturisit credința creștină. Au fost supuși unor chinuri cumplite, însă au refuzat să renunțe la credința lor.
Tarah era fost soldat și ajunsese la o vârstă înaintată, Prov provenea din Pamfilia, iar Andronic era cel mai tânăr dintre cei trei. Deși aveau origini și experiențe de viață diferite, i-a unit aceeași hotărâre de a rămâne credincioși lui Hristos.
Cei trei au primit moarte martirică în jurul anului 304. În calendarul ortodox, pomenirea lor reprezintă un prilej de reflecție asupra curajului, răbdării și puterii de a rămâne fidel propriilor convingeri în momentele dificile.
Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
În aceeași zi este cinstit Sfântul Ierarh Cosma al Maiumei, unul dintre reprezentanții importanți ai imnografiei creștine răsăritene.
Sfântul Cosma a fost cunoscut pentru viața sa duhovnicească și pentru contribuția adusă cântărilor bisericești. Imnurile sale au îmbogățit tradiția liturgică a Bisericii și au transmis, prin limbaj poetic, învățături despre credință, mântuire și apropierea omului de Dumnezeu.
Pomenirea sa amintește că mărturisirea credinței nu se face numai prin sacrificiu, ci și prin rugăciune, slujire, cuvânt și contribuția la viața spirituală a comunității.
Se ține post pe 12 octombrie 2026?
Luni, 12 octombrie 2026, nu este zi de post în calendarul ortodox românesc. Credincioșii nu au restricții alimentare specifice acestei zile, potrivit rânduielilor calendaristice.
De asemenea, data nu este marcată cu cruce roșie. Cu toate acestea, credincioșii pot participa la slujbele bisericești, se pot ruga și pot cinsti memoria sfinților pomeniți.
În tradiția ortodoxă, zilele de pomenire a sfinților sunt ocazii de întărire a credinței și de aducere aminte a valorilor creștine, precum iubirea aproapelui, răbdarea și milostenia.
Ce semnificație spirituală are ziua de 12 octombrie
Pomenirea Sfinților Mucenici Prov, Tarah și Andronic oferă un exemplu de statornicie în fața încercărilor. Viața lor este evocată în tradiția Bisericii ca mărturie a unei credințe care nu depinde de împrejurări favorabile.
În același timp, cinstirea Sfântului Ierarh Cosma al Maiumei pune în lumină rolul rugăciunii și al cântării bisericești în apropierea omului de Dumnezeu.
Pentru credincioși, această zi poate fi un prilej de reculegere, de participare la slujbă și de reflecție asupra modului în care valorile creștine pot fi puse în practică în viața de zi cu zi.
Sărbătoarea zilei, 7 octombrie: Doi mari Sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar - Realitatea.NET
surse: basilica.ro, calendarortodox.ro