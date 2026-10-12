Calendar ortodox 12 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce semnificație are ziua

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 oct. 2026, 07:16

Credincioșii ortodocși îi pomenesc luni, 12 octombrie 2026, pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic, care și-au jertfit viața pentru credința în Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, precum și pe Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei. Ziua este dedicată rugăciunii și cinstirii celor care au rămas statornici în credință, chiar și în fața suferinței. Data nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox românesc și nu este zi de post.

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