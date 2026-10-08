Celine Dion a căzut pe scenă la Paris, dar nu s-a oprit din cântat. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 16:37

Celine Dion a avut parte de un incident neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană și-a pierdut echilibrul în timp ce interpreta una dintre piesele sale și a ajuns pe podeaua scenei, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat problema.

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