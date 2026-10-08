Celine Dion a căzut pe scenă la Paris, dar nu s-a oprit din cântat. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului

Celine Dion a avut parte de un incident neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană și-a pierdut echilibrul în timp ce interpreta una dintre piesele sale și a ajuns pe podeaua scenei, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat problema.
Momentul nu a afectat însă desfășurarea spectacolului. Celine Dion s-a ridicat rapid și și-a continuat prestația în fața publicului, iar spectatorii au întâmpinat revenirea sa cu aplauze, potrivit 1news.az.
Celine Dion s-a împiedicat în timp ce cânta
Incidentul s-a produs în timpul interpretării piesei „Dans un autre monde”. Pantalonii purtați de artistă s-au agățat de unul dintre tocurile sale, iar aceasta și-a pierdut echilibrul.
Celine Dion a căzut astfel pe podeaua scenei, în plină reprezentație. Deși momentul a fost unul neașteptat, cântăreața nu a lăsat incidentul să întrerupă concertul.
Artista s-a ridicat și a continuat să cânte, iar reacția publicului a fost una entuziastă. Spectatorii au aplaudat-o în momentul în care și-a reluat prestația.
Căderea s-a produs în cadrul seriei de concerte „Céline Dion Paris 2026-2027”, organizată la Plenitude Arena din Paris.
Spectacolul a continuat după momentul neașteptat
Incidentul nu a dus la oprirea concertului, iar programul pregătit pentru public a continuat. Celine Dion și-a reluat imediat momentul artistic și a mers mai departe cu reprezentația.
Pentru cei aflați în sală, căderea artistei a devenit astfel unul dintre momentele neprevăzute ale spectacolului de la Paris. În ciuda incidentului provocat de ținută, Celine Dion a continuat să cânte în fața publicului.
Seria de spectacole de la Plenitude Arena reprezintă totodată o etapă importantă în revenirea artistei canadiene pe scenă, după o perioadă îndelungată în care nu a mai susținut concerte complete.
Celine Dion a revenit pe scenă după șase ani
Concertele de la Paris marchează revenirea lui Celine Dion pe scenă după o pauză de șase ani. În septembrie 2026, artista a susținut primul său concert complet după această perioadă.
Spectacolul pregătit de cântăreață cuprinde 25 de melodii și are o durată de peste două ore.
Seria „Céline Dion Paris 2026-2027” este programată să continue până în mai 2027, iar concertele reprezintă revenirea artistei la activitatea muzicală după perioada dificilă prin care a trecut.
Celine Dion a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide
În 2022, Celine Dion a anunțat că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară.
Boala i-a afectat activitatea artistică și a determinat-o să își întrerupă aparițiile pe scenă. Revenirea la concertele complete a venit după această perioadă în care artista nu a mai susținut spectacole de amploare.
La Paris, Celine Dion a revenit astfel în fața publicului cu un program de peste două ore și 25 de melodii. În timpul unuia dintre concerte, artista a avut parte și de incidentul provocat de pantalonii care i s-au prins de unul dintre tocuri, însă s-a ridicat rapid și a continuat să cânte.