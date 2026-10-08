Cum aerisești eficient casa în sezonul rece. Obiceiul banal care duce la pierderi inutile de căldură
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În sezonul rece, aerisirea locuinței devine un mic ritual de echilibru între confort și nevoia de aer proaspăt. Atunci când afară este frig, tentația este ca ferestrele să fie închise cât mai mult, pentru a nu pierde căldura. Totuși, câteva minute de aerisire făcută corect pot contribui la reducerea umezelii și la un climat interior mai plăcut.
Deschide larg geamul, apoi închide-l complet
În loc să lași fereastra rabatată ore întregi, este mai eficient să aerisești prin deschiderea completă a ferestrei pentru o perioadă scurtă. Agenția Federală de Mediu din Germania recomandă această metodă în sezonul rece, deoarece permite schimbarea rapidă a aerului fără ca locuința să se răcească inutil.
Dacă ai posibilitatea să deschizi simultan ferestre aflate pe laturi opuse ale locuinței, poți crea curent și poți accelera considerabil aerisirea. Ai grijă însă ca ferestrele și ușile să nu se trântească din cauza curentului.
În zilele reci sau cu vânt, câteva minute pot fi suficiente. Verbraucherzentrale, organizația germană pentru protecția consumatorilor, indică drept reper aproximativ trei până la cinci minute în astfel de condiții. Durata optimă depinde însă de temperatura de afară, intensitatea vântului și posibilitatea de a crea curent.
După aerisire, închide complet ferestrele. O aerisire scurtă și intensă permite înlocuirea aerului fără să răcească în aceeași măsură pereții, podeaua și mobilierul, așa cum se poate întâmpla atunci când geamul rămâne deschis pentru perioade lungi.
Redu încălzirea cât timp aerisești
Dacă ai calorifere dotate cu robineți termostatici, este recomandat să îi închizi temporar în camera în care aerisești. Aerul rece care ajunge la termostat poate determina robinetul să permită un debit mai mare de apă caldă, chiar în momentul în care o parte din căldură se pierde prin fereastra deschisă.
Verbraucherzentrale recomandă închiderea temporară a robinetului în timpul aerisirii scurte, astfel încât sistemul de încălzire să nu lucreze inutil împotriva aerului rece. După ce închizi geamul, poți reveni la reglajul obișnuit.
Într-o locuință cu centrală proprie, situația poate fi diferită dacă există un termostat de cameră. Atunci când temperatura din apropierea termostatului scade, acesta poate solicita încălzire. Pentru o întrerupere temporară a încălzirii, folosește comenzile prevăzute de sistem și respectă instrucțiunile producătorului.
Nu este nevoie să scoți centrala din priză atunci când aerisești. Reglarea temporară a cererii de încălzire este o operațiune diferită de oprirea completă a aparatului.
De asemenea, nu este util să setezi temperatura mult peste nivelul obișnuit imediat după aerisire. În cazul unui termostat simplu, de tip pornit/oprit, o temperatură-țintă mai ridicată poate determina sistemul să funcționeze mai mult, fără ca locuința să se încălzească mai repede.
Aerisește după duș și gătit, dar nu răspândi umezeala
Aerisirea nu are rol doar în menținerea aerului proaspăt. Ea este importantă și pentru controlul umidității din locuință.
După duș, gătit sau uscarea hainelor în interior, cantitatea de vapori de apă poate crește semnificativ, chiar dacă temperatura din încăpere rămâne confortabilă.
În baie și bucătărie, folosește sistemele de extracție disponibile conform instrucțiunilor și aerisește atunci când este necesar. În timp ce elimini umezeala, este bine să ții ușa încăperii închisă pentru a limita răspândirea vaporilor în restul locuinței.
Energy Saving Trust subliniază că ventilația este necesară și în timpul iernii, inclusiv pentru reducerea condensului și a problemelor provocate de umezeală. Ferestrele moderne, bine etanșate, reduc infiltrațiile nedorite de aer, dar nu elimină necesitatea unei ventilații controlate.
Dacă observi frecvent condens pe ferestre, poți monitoriza nivelul de umiditate cu ajutorul unui higrometru și poți verifica dacă ventilația funcționează corespunzător. Condensul persistent poate indica și probleme precum suprafețe foarte reci sau o izolație insuficientă, caz în care simpla prelungire a aerisirii nu rezolvă cauza.
Geamul rabatat și caloriferul pornit: combinația de evitat
Una dintre cele mai frecvente greșeli în sezonul rece este să lași fereastra rabatată pentru mult timp, în timp ce încălzirea funcționează în continuare.
În această situație, camera pierde căldură în mod constant, iar suprafețele din apropierea ferestrei se pot răci. În plus, un termostat aflat în apropierea curentului de aer rece poate măsura o temperatură care nu reflectă condițiile din restul locuinței.
În anumite sisteme, acest lucru poate determina centrala să continue să primească solicitări de încălzire, chiar dacă alte încăperi au deja o temperatură confortabilă.
Totuși, nu trebuie astupate grilele de ventilație pentru a împiedica orice pătrundere a aerului rece. Deschiderile prevăzute pentru ventilație trebuie menținute libere. În cazul aparatelor care folosesc aerul din încăpere pentru ardere, trebuie respectate cu strictețe cerințele de siguranță și ventilație.
Dacă locuința este echipată cu un sistem de ventilație mecanică, urmează instrucțiunile acestuia. Modul de aerisire prin ferestre trebuie adaptat instalației existente, deoarece aceeași rutină nu este potrivită pentru toate tipurile de locuințe.
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