Cum aerisești eficient casa în sezonul rece. Obiceiul banal care duce la pierderi inutile de căldură

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 10:12

În sezonul rece, aerisirea locuinței devine un mic ritual de echilibru între confort și nevoia de aer proaspăt. Atunci când afară este frig, tentația este ca ferestrele să fie închise cât mai mult, pentru a nu pierde căldura. Totuși, câteva minute de aerisire făcută corect pot contribui la reducerea umezelii și la un climat interior mai plăcut.

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