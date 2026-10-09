Dulceață de morcovi. Rețeta secretă a părintelui Efrem de la Mănăstirea Dervent

Dulceața de morcovi este un preparat mai puțin întâlnit în bucătăriile românilor, dar care surprinde prin gustul deosebit și aroma delicată de citrice. Preparată cu suc natural de portocale, lămâie și câteva cuișoare, această rețetă transformă morcovii într-un desert aromat, cu o culoare apetisantă și un sirop dulce, bine legat. Recent, părintele Efrem Barnica de la Mănăstirea Dervent a dezvăluit rețeta acestui preparat inedit, o alternativă interesantă la dulcețurile clasice, pentru cei care își doresc să descopere combinații noi de arome și să îmbogățească proviziile din cămară cu o delicatesă de casă.
Secretul acestui preparat stă în ingredientele folosite și în fierberea lentă, care permite aromelor să se combine, iar siropului să capete consistența potrivită.
INGREDIENTE:
MOD DE PREPARARE:
Se aleg morcovi sănătoși și bine copți. Se curăță, se spală și se taie în rondele cât mai uniforme, nici prea subțiri, nici prea groase.
Rondelele de morcov se pun într-o cratiță încăpătoare. Se adaugă cele 1,5 kg de zahăr și 2 litri de suc natural de portocale.
Se adaugă sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare.
Cratița se pune la foc mic și se lasă la fiert încet. Se amestecă din când în când, cu grijă, pentru a nu zdrobi rondelele de morcov.
Dulceața se fierbe până când rondelele devin fragede, lucioase și ușor translucide, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat.
Se face proba pe o farfurioară rece. Dacă siropul rămâne legat după răcire și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata.
Cuișoarele se scot înainte de umplerea borcanelor.
Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine și se lasă să se răcească lent.