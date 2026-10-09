Dulceață de morcovi. Rețeta secretă a părintelui Efrem de la Mănăstirea Dervent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 12:46

Dulceața de morcovi este un preparat mai puțin întâlnit în bucătăriile românilor, dar care surprinde prin gustul deosebit și aroma delicată de citrice. Preparată cu suc natural de portocale, lămâie și câteva cuișoare, această rețetă transformă morcovii într-un desert aromat, cu o culoare apetisantă și un sirop dulce, bine legat. Recent, părintele Efrem Barnica de la Mănăstirea Dervent a dezvăluit rețeta acestui preparat inedit, o alternativă interesantă la dulcețurile clasice, pentru cei care își doresc să descopere combinații noi de arome și să îmbogățească proviziile din cămară cu o delicatesă de casă.

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