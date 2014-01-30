ROCHIA de domnișoară de onoare: 10 modele care chiar arată bine

Croielile si lungimile nepotrivite, materialele care arata kitschos si aplicatiile exagerate pe rochiile destinate domnisoarelor de onoare distrug lookul multor femei aflate in aceasta pozitie la nunti.
Exista, insa, alegeri pentru rochiile de domnisoara de onoare care chiar arata bine, fara a fi exagerate in materie de aplicatii si fara a pune-n umbra mireasa.
1. Rochia cu decolteu in forma de inima, ideala domnisoarelor de onoare care au silueta para, asadar sunt mai subtiri in partea superioara si au soldurile mai late. Aceasta rochie arata, insa, perfect si pe o femeie cu o greutate corporala normala, carora le place sa se simta in largul lor la nunta, fara a fi incorsetate sau limitate in miscari de o rochie prea stramta sau prea lunga.
2. Simpla si eleganta, aceasta rochie mizeaza atat pe croiala care avantajeaza deopotriva femeile trase prin inel, cat si pe cele mai plinute. Lungimea rochiei este ideala pentru orice fel de inaltime, mai mult, femeile mai scunde obtin un efect de alungire a trupului, parand mai inalte.
3. Pentru eleganta sporita, o rochie lunga pana in pamant, cu croiala clos, dintr-un material greu, creeaza impresia unei siluete mai alungite. Poate fi purtata si de femeile mai plinute care au talia usor definita, caci modelul din brau si accentueaza talia si subtiaza. Mai mult, in ciuda lungimii, este o rochie usor de purtat la petrecerile de nunta, caci materialul greu, dar lejer permite libertate de miscare, iar partea superioara a rochiei asigura sustinerea bustului.
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